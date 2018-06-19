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    Маккартни – сборной Англии: «Спасибо за подарок на день рождения!»

    Музыкант группы «The Beatles» Пол Маккартни поблагодарил сборную Англии за победу в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 над Тунисом. Она была одержана в день рождения музыканта, которому исполнилось 76 лет.

    «Англия, спасибо за подарок на день рождения! Мне очень понравилось!» – написал Маккартни в инстаграме.

    Матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 Тунис – Англия прошел на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде и завершился со счетом 1:2.

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    Источник: Instagram

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    19.06.2018 07:15
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