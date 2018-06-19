Маккартни – сборной Англии: «Спасибо за подарок на день рождения!»

Музыкант группы «The Beatles» Пол Маккартни поблагодарил сборную Англии за победу в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 над Тунисом. Она была одержана в день рождения музыканта, которому исполнилось 76 лет.

«Англия, спасибо за подарок на день рождения! Мне очень понравилось!» – написал Маккартни в инстаграме.

Матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 Тунис – Англия прошел на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде и завершился со счетом 1:2.