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  • Краневиттер: «На групповом этапе ЧМ буду смотреть только матчи сборной Аргентины»

Краневиттер: «На групповом этапе ЧМ буду смотреть только матчи сборной Аргентины»

18 июня 2018, 06:56
5

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер приступил к подготовке к новому сезону в составе российского клуба.

– С каким настроением готовитесь к новому сезону?

— Нам нужно забыть тот сезон, пусть это все останется в прошлом. Сейчас у нас новый сезон, новый сбор и отличное настроение. Надо хорошо поработать, чтобы ударно начать новый сезон.

— Что для вас самое главное в предсезонной подготовке?

— Выкладываться на сто процентов, обойтись без травм и внимательно слушать тренера.

— В России стартовал чемпионат мира. Планируете смотреть на сборах?

— На групповом этапе, наверное, буду смотреть только матчи аргентинской команды, а вот начиная со стадии плей-офф точно буду следить за всеми играми.

— Кто победит?

— Конечно, Аргентина!

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Зенит Аргентина Краневиттер Матиас
Комментарии (5)
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Ricco76""
1529297675
Да всем пох**, что ты там будешь смотреть))
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prezent2017
1529305285
Ну и лох! Германия - Мексика и Испания-Портосы - суперматчи!
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САДЫЧОК
1529306730
ну и ну ! как можно не смотреть чемпионат? ...это смотр всего лучшего что может быть! а на тренировке комады своей что ли луше смотреть ? на Анюкова Лодыгина.....?
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raritet
1529327926
лучше бы посмотрел на исландцев. Вот как играют в 21 веке настоящие мужики. Без яиц делать нечего на поле.
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igo123
1529358562
мог бы и за нашими поглядеть
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