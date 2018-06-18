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    Краневиттер: «На групповом этапе ЧМ буду смотреть только матчи сборной Аргентины»

    Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер приступил к подготовке к новому сезону в составе российского клуба.

    – С каким настроением готовитесь к новому сезону?

    — Нам нужно забыть тот сезон, пусть это все останется в прошлом. Сейчас у нас новый сезон, новый сбор и отличное настроение. Надо хорошо поработать, чтобы ударно начать новый сезон.

    — Что для вас самое главное в предсезонной подготовке?

    — Выкладываться на сто процентов, обойтись без травм и внимательно слушать тренера.

    — В России стартовал чемпионат мира. Планируете смотреть на сборах?

    — На групповом этапе, наверное, буду смотреть только матчи аргентинской команды, а вот начиная со стадии плей-офф точно буду следить за всеми играми.

    — Кто победит?

    — Конечно, Аргентина!

    Источник: ФК «Зенит»

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    18.06.2018 06:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11821

      igo123 19 июня 2018, 00:49

      мог бы и за нашими поглядеть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 18 июня 2018, 16:18

      лучше бы посмотрел на исландцев. Вот как играют в 21 веке настоящие мужики. Без яиц делать нечего на поле.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 18 июня 2018, 10:25

      ну и ну ! как можно не смотреть чемпионат? ...это смотр всего лучшего что может быть! а на тренировке комады своей что ли луше смотреть ? на Анюкова Лодыгина.....?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 июня 2018, 10:01

      Ну и лох! Германия - Мексика и Испания-Портосы - суперматчи!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 18 июня 2018, 07:54

      Да всем пох**, что ты там будешь смотреть))

      0
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