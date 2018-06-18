Краневиттер: «На групповом этапе ЧМ буду смотреть только матчи сборной Аргентины»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер приступил к подготовке к новому сезону в составе российского клуба.

– С каким настроением готовитесь к новому сезону?

— Нам нужно забыть тот сезон, пусть это все останется в прошлом. Сейчас у нас новый сезон, новый сбор и отличное настроение. Надо хорошо поработать, чтобы ударно начать новый сезон.

— Что для вас самое главное в предсезонной подготовке?

— Выкладываться на сто процентов, обойтись без травм и внимательно слушать тренера.

— В России стартовал чемпионат мира. Планируете смотреть на сборах?

— На групповом этапе, наверное, буду смотреть только матчи аргентинской команды, а вот начиная со стадии плей-офф точно буду следить за всеми играми.

— Кто победит?

— Конечно, Аргентина!