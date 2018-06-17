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    Матч Бразилия – Швейцария посетили 43 тысячи зрителей. Это рекорд арены в Ростове-на-Дону

    Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира.

    Встреча проходила на стадионе в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 1:1. Игру посетили 43 109 зрителей.

    Всего арена способна вместить 45 тысяч человек.

    Источник: ФИФА

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    17.06.2018 23:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1426

      VSt 17 июня 2018, 23:52

      Эх, не доехали туристы-болельщики. 1891 турист - или забухали, или промахнулись и мимо Ростова на Донбасс укатили.
      Жаль. Сразу бы 2 суперсобытия было - ничейка Бразилии и аншлаг на стадионе.
      Надо срочно что-то с дорожными знаками на трассе делать!

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      Рейтинг: +118

      clozzi > VSt 18 июня 2018, 10:35

      сводные места были в основном в ВИП ложах, а там где цены адекватные были там почти все забито

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