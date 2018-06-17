Матч Бразилия – Швейцария посетили 43 тысячи зрителей. Это рекорд арены в Ростове-на-Дону

Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира.

Встреча проходила на стадионе в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 1:1. Игру посетили 43 109 зрителей.

Всего арена способна вместить 45 тысяч человек.