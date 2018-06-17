Матч Бразилия – Швейцария посетили 43 тысячи зрителей. Это рекорд арены в Ростове-на-Дону

Эх, не доехали туристы-болельщики. 1891 турист - или забухали, или промахнулись и мимо Ростова на Донбасс укатили.
Жаль. Сразу бы 2 суперсобытия было - ничейка Бразилии и аншлаг на стадионе.
Надо срочно что-то с дорожными знаками на трассе делать!
Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира.
Встреча проходила на стадионе в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 1:1. Игру посетили 43 109 зрителей.
Всего арена способна вместить 45 тысяч человек.
#BRASUI #ЧМ2018 pic.twitter.com/QUJnKUMPUA— Чемпионат мира FIFA 2018 (@fifaworldcup_ru) 17 июня 2018 г.