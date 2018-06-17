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    Неймар – в старте сборной Бразилии на матч с Швейцарией

    Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура чемпионата мира между Бразилией и Швейцарией.

    Бразилия: Алисон, Силва, Миранда, Марсело, Данило, Каземиро, Коутиньо, Паулиньо, Виллиан, Жезус, Неймар.

    Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Аканджи, Родригес, Шер, Джака, Бехрами, Цубер, Джемайли, Шакири, Сеферович.

    Матч начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: ФИФА

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    17.06.2018 20:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +175

      Seamus 17 июня 2018, 20:49

      Если Шакири, как обычно, будет пытаться играть в одиночку, то просто ни единого шанса...

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    • ...
      Рейтинг: +198

      Батал Вселенский 17 июня 2018, 20:16

      Хорошая новость! Жги теперь, Неймар Афанасьевич..

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