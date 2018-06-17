Неймар – в старте сборной Бразилии на матч с Швейцарией

Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура чемпионата мира между Бразилией и Швейцарией.

Бразилия: Алисон, Силва, Миранда, Марсело, Данило, Каземиро, Коутиньо, Паулиньо, Виллиан, Жезус, Неймар.

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Аканджи, Родригес, Шер, Джака, Бехрами, Цубер, Джемайли, Шакири, Сеферович.

Матч начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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