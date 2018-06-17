Бэйл останется в «Реале», потому что Лопетеги знает английский язык

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл готов остаться в клубе, поскольку новый главный тренер Хулен Лопетеги владеет английским языком.

Предыдущий тренер сливочных Зинедин Зидан не говорил по-английски, а валлиец так до сих пор и не выучил испанский язык с момент своего переезда в Мадрид в 2013 году.

Однако Лопетеги может разговаривать на одном языке с Бэйлом, и теперь хавбек чувствует себя более уверенно в отношении своей позиции в «Реале».