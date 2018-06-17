Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бэйл останется в «Реале», потому что Лопетеги знает английский язык

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл готов остаться в клубе, поскольку новый главный тренер Хулен Лопетеги владеет английским языком.

    Предыдущий тренер сливочных Зинедин Зидан не говорил по-английски, а валлиец так до сих пор и не выучил испанский язык с момент своего переезда в Мадрид в 2013 году.

    Однако Лопетеги может разговаривать на одном языке с Бэйлом, и теперь хавбек чувствует себя более уверенно в отношении своей позиции в «Реале».

    Источник: Express.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.06.2018 12:40
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb 18 июня 2018, 08:38

      А как же курсы испанского??? Наверняка же есть "Испанский для чайников"))) При желании даже за неделю можно сносно научиться говорить и понимать, а тут стоооолько времени прошло... Странно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 17 июня 2018, 23:16

      Какая-то глупость. А вот то, что Бейл так и не постарался выучить испанский, говорит о том, насколько серьёзно он отнёсся к своему пребыванию в Мадриде.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 17 июня 2018, 15:40

      Интересный момент. У нас все сватают иностранных тренеров, а как семью создавать? Создали аргентинскую семью,а своих по углам раскидали.Теперь собрать пытаются.Успехов в попытке.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 17 июня 2018, 14:41

      Семак, срочно учи! Бэйл в Зените пригодится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 17 июня 2018, 12:57

      Саньку, прежде чем переходить в Юве, надо узнать, говорит ли Аллегри по-русски

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 июня 2018, 12:47

      Ну это серьёзная мотивация, чтобы остаться в " Реале". Будет с кем поговорить на родном языке.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11