Габриэль Жезус сфотографировался на том месте, где четыре года назад красил бордюры

В интернете появилась фотография, на которой нападающий сборной Бразилии и «Манчестер Сити» Габриэль Жезус изображен с кисточкой в руках. В 2014 году на этом месте футболист красил бордюры.

Сегодня сборная Бразилии на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет против Швейцарии. Игра пройдет в Ростове-на-Дону и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.