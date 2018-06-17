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    Габриэль Жезус сфотографировался на том месте, где четыре года назад красил бордюры

    В интернете появилась фотография, на которой нападающий сборной Бразилии и «Манчестер Сити» Габриэль Жезус изображен с кисточкой в руках. В 2014 году на этом месте футболист красил бордюры.

    Сегодня сборная Бразилии на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет против Швейцарии. Игра пройдет в Ростове-на-Дону и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Twitter

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    17.06.2018 10:31
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 17 июня 2018, 12:36

      А ведь многие люди до сих пор считают, что футболисты необоснованно зарабатывают много денег, просто пиная мячик по полю. Красить бордюры куда лучше, хоть какая-то польза будет

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 17 июня 2018, 12:01

      Плитка тоже его работа?

      0
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      Рейтинг: +582

      lNeTl > С-Пб on-line 17 июня 2018, 14:49

      И дом со скульптурами)),это совсем разные места

      0
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      Рейтинг: +185

      Тибер 17 июня 2018, 11:33

      Работа красит человека , а не человек работу! )

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 17 июня 2018, 11:29

      в общем то карьерный рост конечно неплохой)) но место не то помоему))

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > mihail200606 17 июня 2018, 14:45

      Это Бразилия, а не Россия где десять лет ничего не меняется, там все по другому.

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      Рейтинг: +582

      lNeTl > Mr Abdullaev 17 июня 2018, 14:52

      Выйти на улицу

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 17 июня 2018, 11:24

      Это не то же место, просто ровно 4 года назад. Вообще не похоже же

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес > panmon 17 июня 2018, 13:17

      дерево срубили, выступ справа срезвли памятник посадили здания передвинули, так что место вроде то же самое

      1
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 17 июня 2018, 11:24

      Чё то по-моему это не то место - окей плитку положить не сложно, но на правом фото явно стена не нового здания, а слева его нет...

      2
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      Рейтинг: +5

      Трансцендентный 17 июня 2018, 11:21

      Почему, эта новость жирным шрифтом ? Слишком важная ?

      -1
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