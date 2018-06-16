Болельщики из Швейцарии вместо матча с Бразилией попали в Донецк

Доверяй, но проверяй. как то в Ялту из Симферополя по навигатору пришлось ехать напрямую через -Ай-Петри. С тех пор проверяю маршрут по атласам автодорог :) Надеюсь, они успеют к 18.00 сегодня в Ростов.
Болельщики из Швейцарии направлялись на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Бразилии и попали в Донецк. Такой путь до Ростова-на-Дону фанатам проложил навигатор.
Как сообщила журналист Анна Домбровская, швейцарцы планировали остановиться в отеле в Амвросиевке.
Матч между Бразилией и Швейцарией пройдет 17 июня.