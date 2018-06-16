Болельщики из Швейцарии вместо матча с Бразилией попали в Донецк

Болельщики из Швейцарии направлялись на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Бразилии и попали в Донецк. Такой путь до Ростова-на-Дону фанатам проложил навигатор.

Как сообщила журналист Анна Домбровская, швейцарцы планировали остановиться в отеле в Амвросиевке.

Матч между Бразилией и Швейцарией пройдет 17 июня.