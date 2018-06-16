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    Болельщики из Швейцарии вместо матча с Бразилией попали в Донецк

    Болельщики из Швейцарии направлялись на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Бразилии и попали в Донецк. Такой путь до Ростова-на-Дону фанатам проложил навигатор.

    Как сообщила журналист Анна Домбровская, швейцарцы планировали остановиться в отеле в Амвросиевке.

    Матч между Бразилией и Швейцарией пройдет 17 июня.

    Источник: Facebook.com

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    16.06.2018 22:46
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 17 июня 2018, 13:55

      Доверяй, но проверяй. как то в Ялту из Симферополя по навигатору пришлось ехать напрямую через -Ай-Петри. С тех пор проверяю маршрут по атласам автодорог :) Надеюсь, они успеют к 18.00 сегодня в Ростов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июня 2018, 11:45

      навигатор же техника, а любая техника может совершить ошибку)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      Леха 898 17 июня 2018, 09:27

      Там ХОХЛЫ ИХ ОГРАБЯТ, ВЫЛИТЬ НАДО ОТ ЭТИХ ЧЕРТЕЙ))

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 17 июня 2018, 09:21

      Навигатор подвел, но народ видно не унывающий.

      5
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 17 июня 2018, 07:57

      Преддипломная практика будущих швейцарских шпионов.))

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 июня 2018, 07:46

      Поржал!Было бы смешно,если правда!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      xColaz 17 июня 2018, 00:49

      Ох и попалась бы мне эта жидохохлушка) Пришлось бы остатки черепа с асфальта соскребать

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 17 июня 2018, 00:26

      Какой то левый вброс.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 17 июня 2018, 00:17

      По часам наверное шли...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 17 июня 2018, 00:15

      ...оперативная группа Российского спецназа, частично переодетая в одежду местных проституток и с атрибутами болельщиков ЧМ-2018 пыталась прорваться на территорию ...
      Хай Живе ********** на окраине!!!!

      ХА ХА ХА!!!

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