«Интерфакс»: таксист, сбивший в Москве мексиканских болельщиков, сел за руль пьяным

Водитель такси, ставший виновником аварии в центре Москвы, предположительно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел на улице Ильинка. Пострадали семь человек. Некоторые из них – болельщики из Мексики. Погибших нет.

Нарушитель задержан. В данный момент проводится проверка.

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