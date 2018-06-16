«Интерфакс»: таксист, сбивший в Москве мексиканских болельщиков, сел за руль пьяным

если б не поймали - то ответственность на себя взяло запрещенное в РФ "игил", а так - "он просто заснул". На видео видно, что он шевелился там, когда давил пешеходов.
Водитель такси, ставший виновником аварии в центре Москвы, предположительно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Инцидент произошел на улице Ильинка. Пострадали семь человек. Некоторые из них – болельщики из Мексики. Погибших нет.
Нарушитель задержан. В данный момент проводится проверка.
Таксист въехал в толпу с мексиканцами. Самый ужасный момент ЧМ