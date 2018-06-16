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    «Интерфакс»: таксист, сбивший в Москве мексиканских болельщиков, сел за руль пьяным

    Водитель такси, ставший виновником аварии в центре Москвы, предположительно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

    Инцидент произошел на улице Ильинка. Пострадали семь человек. Некоторые из них – болельщики из Мексики. Погибших нет.

    Нарушитель задержан. В данный момент проводится проверка.

    Таксист въехал в толпу с мексиканцами. Самый ужасный момент ЧМ

    Источник: Интерфакс

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    16.06.2018 21:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1320

      ruded 17 июня 2018, 10:38

      если б не поймали - то ответственность на себя взяло запрещенное в РФ "игил", а так - "он просто заснул". На видео видно, что он шевелился там, когда давил пешеходов.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 17 июня 2018, 08:47

      Жаль мексиканцев, приехали по болеть за своих а тут этот идиот. Хорошо что без жертв.

      1
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 16 июня 2018, 21:28

      Таксисты - позор России!

      3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 июня 2018, 21:23

      Предположительно Киргиз предположительно пьяный - предположительно идиот.

      6
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      Рейтинг: +254

      fabio_c 16 июня 2018, 21:15

      вот это по-нашему! по-мексикански!

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