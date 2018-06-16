В Москве таксист въехал в толпу мексиканских болельщиков и попытался сбежать. Пострадали семь человек

В центре Москвы таксист въехал в толпу мексиканских болельщиков. Пострадали семь человек.

Таксист попытался сбежать с места инцидента, но его сразу задержали прохожие. Предположительно, водитель – гражданин Киргизии.

На место происшествия прибыли бригады полиции и скорой помощи.

twit text — Дмитрий Бурдинов (@Byrdinov) 16 июня 2018 г.

Таксист въехал в толпу с мексиканцами. Самый ужасный момент ЧМ