В Москве таксист въехал в толпу мексиканских болельщиков и попытался сбежать. Пострадали семь человек

неприятный инцидент во время вселенского праздника, здоровья всем пострадавшим, а виновника найти и наказать.
В центре Москвы таксист въехал в толпу мексиканских болельщиков. Пострадали семь человек.
Таксист попытался сбежать с места инцидента, но его сразу задержали прохожие. Предположительно, водитель – гражданин Киргизии.
На место происшествия прибыли бригады полиции и скорой помощи.
twit text
— Дмитрий Бурдинов (@Byrdinov) 16 июня 2018 г.
Таксист въехал в толпу с мексиканцами. Самый ужасный момент ЧМ