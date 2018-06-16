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    В Москве таксист въехал в толпу мексиканских болельщиков и попытался сбежать. Пострадали семь человек

    В центре Москвы таксист въехал в толпу мексиканских болельщиков. Пострадали семь человек.

    Таксист попытался сбежать с места инцидента, но его сразу задержали прохожие. Предположительно, водитель – гражданин Киргизии.

    На место происшествия прибыли бригады полиции и скорой помощи.

    Таксист въехал в толпу с мексиканцами. Самый ужасный момент ЧМ

    Источник: Life

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    16.06.2018 20:02
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июня 2018, 11:17

      неприятный инцидент во время вселенского праздника, здоровья всем пострадавшим, а виновника найти и наказать.

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 17 июня 2018, 04:59

      Из-за этих чурбанов, которые работают за жрать,у иностранцев мнение о России становится негативным...

      1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 17 июня 2018, 02:20

      Жесть кошмар у меня слов нету жесть

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 23:17

      Хотелось бы знать причину возникновения этого инцидента.

      2
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 16 июня 2018, 22:18

      Господин Ликсутов Максим, и вы товарищи отвечающие за безопасность в Москве, ауу.., вы где? Это же ваши наймиты... Почему так? То счет за поездку сразу на десять умножают..., то просто наезжают...

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 июня 2018, 21:40

      Не знаю как в Москве,но у нас в Ростове за 8 часов ,при одном выходном таксист зарабатывает тысяч 20.Желающие есть?Могу помочь с трудоустройством.....

      1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 16 июня 2018, 21:20

      Блин!Дождались...теперь западные СМИ устроят вонь на весь мир.По поводу работающих в извозе в Москве и Питере жителей Ср.Азии и Кавказа не писал только ленивый.Давно известно что этот рынок сплошь криминальный.И к тому же никто не контролирует подбор водителей.Кто они и что одному Аллаху известно.А уж то что среди них есть и сочувствующие ИГИЛ сомневаться не приходится.Но властям на это наплевать .Им бы лишь каждый день "барашку"в бумажке приносили....

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 16 июня 2018, 21:07

      Вот тебе и пендосовское предупреждение....

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      Рейтинг: +834

      val-berezko 16 июня 2018, 21:04

      Дур. дом- народ не вышел из средневековья-а по столице рулит. Все наша жадность-платить меньше надо,вот и берем людей привыкших по степям ездить. Наказывать надо не только водилу,но и хозяина.

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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 16 июня 2018, 20:48

      По работе часто приходится быть за рулём. Что творят эти гости из Киргизии и подобных стран, просто волосы на голове шевелятся. Нельзя им давать лицензии. Это прямая угроза и пешеходам и участникам движения.

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