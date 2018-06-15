Гризманн: «Погба заставит болельщиков подпрыгнуть от восторга»

Гризман прав, у них нет лидера, а команда подвержена травматизму и распаду. Французы любят плакать. А что касается Погбы, он получил много неоправданных вистов и как командный игрок он просто ноль. Ни в одной команде не задержался и не влился в коллективы. Крупногабаритному игроку неподвластна стабильность, они быстро выдыхаются, такова физиология. Такие же ЯЯ Туре, Кейн, да и наш Дзюба. Если у французов выбить кураж, они далеко не пойдут, скиснут.
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн назвал полузащитника Поля Погба одним из лидеров национальной команды.
«Мы ждем больших свершений от Поля. Я говорю о его филигранных передачах и блестящих дальних ударах, приводящих к голам.
Мы ждем, что он заставит болельщиков подпрыгнуть от восторга. У нас нет единственного лидера, но когда Пол говорит, его все слушают», – сказал Гризманн.
Франция проведет свой первый матч на ЧМ-2018 в субботу, 16 июня, против Австралии.