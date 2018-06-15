Гризманн: «Погба заставит болельщиков подпрыгнуть от восторга»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн назвал полузащитника Поля Погба одним из лидеров национальной команды.

«Мы ждем больших свершений от Поля. Я говорю о его филигранных передачах и блестящих дальних ударах, приводящих к голам.

Мы ждем, что он заставит болельщиков подпрыгнуть от восторга. У нас нет единственного лидера, но когда Пол говорит, его все слушают», – сказал Гризманн.

Франция проведет свой первый матч на ЧМ-2018 в субботу, 16 июня, против Австралии.