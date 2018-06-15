Мбаппе: «Погба очень важен для Франции»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о зависимости национальной команды от Поля Погба.

«Погба – креативный игрок. Его присутствие сразу ощущается на поле. Он отличный распасовщик. Он очень важен для команды. Поль – большой игрок, а такие почти всегда являются лидерами. Он ведет партнеров за собой», – приводит слова Мбаппе официальный сайт ФИФА.

Франция проведет свой первый матч на ЧМ-2018 в субботу, 16 июня, против Австралии.