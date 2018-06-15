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    Мбаппе: «Погба очень важен для Франции»

    Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о зависимости национальной команды от Поля Погба.

    «Погба – креативный игрок. Его присутствие сразу ощущается на поле. Он отличный распасовщик. Он очень важен для команды. Поль – большой игрок, а такие почти всегда являются лидерами. Он ведет партнеров за собой», – приводит слова Мбаппе официальный сайт ФИФА.

    Франция проведет свой первый матч на ЧМ-2018 в субботу, 16 июня, против Австралии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2018 08:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 15 июня 2018, 12:36

      Вот уже второй француз поёт хвалу Погба. Похоже они его взбадривают. Не иначе как, он уже скис и впал в пессимизм.

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