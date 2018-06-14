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    Дзюба – о разгроме Саудовской Аравии: «Потрясающая игра»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился мнением о победе над Саудовской Аравией (5:0) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018.

    «Потрясающая игра, потрясающая атмосфера», – приводит слова Дзюбы пресс-служба сборной России.

    Форвард вышел на замену на 70-й минуте и спустя минуту забил гол.

    Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия слишком слабая

    Источник: Twitter

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    14.06.2018 20:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 15 июня 2018, 02:26

      Спасибо Головину , попал с первой попытки, ну и игрочишке тоже , вовремя выпрыгнул-молодец, но не стоит начинать много балаболить

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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 14 июня 2018, 21:45

      Артём-умница!В самый нужный момент снял все вопросы!

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      Рейтинг: +10

      romavolodov 14 июня 2018, 21:15

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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 14 июня 2018, 21:06

      На мой взгляд, Дзюба в эту сборную вписывается лучше Смолова - тот для другой игры хорош, более тонкой.

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      Рейтинг: +33445

      oyabun 14 июня 2018, 20:53

      За этот гол прощаю тебе половину косяков. Нет, пожалуй, процентов 30. Но учти, я слежу за тобой! Чтобы и дальше забивал за сборную в каждой игре!

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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 14 июня 2018, 20:36

      сёня делал всё правильно: вышел, забил, искренне порадовался и просто сказал об игре))) не подкопаешься!

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