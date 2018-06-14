Дзюба – о разгроме Саудовской Аравии: «Потрясающая игра»

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился мнением о победе над Саудовской Аравией (5:0) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018.

«Потрясающая игра, потрясающая атмосфера», – приводит слова Дзюбы пресс-служба сборной России.

Форвард вышел на замену на 70-й минуте и спустя минуту забил гол.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.

Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия слишком слабая