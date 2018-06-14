Дзюба – о разгроме Саудовской Аравии: «Потрясающая игра»

Спасибо Головину , попал с первой попытки, ну и игрочишке тоже , вовремя выпрыгнул-молодец, но не стоит начинать много балаболить
Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился мнением о победе над Саудовской Аравией (5:0) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018.
«Потрясающая игра, потрясающая атмосфера», – приводит слова Дзюбы пресс-служба сборной России.
Форвард вышел на замену на 70-й минуте и спустя минуту забил гол.
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— Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.
Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия слишком слабая