Дзюба в матче против Саудовской Аравии забил гол спустя минуту после выхода на замену

Нападающий сборной России Артем Дзюба сделал счет разгромным в матче-открытия ЧМ-2018 против Саудовской Аравии.

Дзюба вышел на замену на 70-й минуте. Через минуту форвард забил гол.

За ходом встречи можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

twit text — Off The Post Soccer (@OTPSoccer) 14 июня 2018 г.

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