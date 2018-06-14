Дзюба в матче против Саудовской Аравии забил гол спустя минуту после выхода на замену

Приятно поражен и удивлен, орал после каждого гола!!!!Поражен полезной игрой Головина,Дзюбы и Черышева!!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!!!
Нападающий сборной России Артем Дзюба сделал счет разгромным в матче-открытия ЧМ-2018 против Саудовской Аравии.
Дзюба вышел на замену на 70-й минуте. Через минуту форвард забил гол.
За ходом встречи можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».
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— Off The Post Soccer (@OTPSoccer) 14 июня 2018 г.
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