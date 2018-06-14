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    Дзюба в матче против Саудовской Аравии забил гол спустя минуту после выхода на замену

    Нападающий сборной России Артем Дзюба сделал счет разгромным в матче-открытия ЧМ-2018 против Саудовской Аравии.

    Дзюба вышел на замену на 70-й минуте. Через минуту форвард забил гол.

    За ходом встречи можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

    Газинский забил первый гол ЧМ-2018, Дзагоев получил травму

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2018 19:33
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 14 июня 2018, 21:54

      Приятно поражен и удивлен, орал после каждого гола!!!!Поражен полезной игрой Головина,Дзюбы и Черышева!!!! ТАК ДЕРЖАТЬ!!!

      3
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 14 июня 2018, 21:25

      Артёмка приятно удивил!Молодец!!!Хорошо что выбрали его в сборную, а не Заболотного.Польза от Дзюбы намного больше!Главное не терять настрой и в остальных играх!Ждём хорошей игры и в дальнейшем!

      3
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 14 июня 2018, 20:32

      Мы ВЕРИЛИ в ЧУДО и НАДЕЯЛИСЬ!
      Мы не теряли ОПТИМИЗМА и верили, что игроки сборной - ПРОСНУТСЯ, ВСТРЕПЕНУТСЯ и забегают, а голы посыпятся, как из РОГА изобилия!
      И вот ЧУДО свершилось!
      Прямо на наших глазах!
      Наша сборная проснулась, встрепенулась и забегала, а голы посыпались, как из РОГА изобилия!
      Есть победа в стартовом матче!
      Триумф сборной состоялся!
      5:0 и наши КРУПНО обыграли саудов!
      Ранее было заявлено, что вся Саудовская Аравия будет смотреть эту игру!
      А я написал, что все они, и весь остальной футбольный Мир, будут смотреть как мы побеждаем!
      Поздравляем нашу сборную с этим чудесным ВПЕЧАТЛЯЮЩИМ успехом!!!
      Чудеса, да и только!

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      Рейтинг: +7

      Аслан325 14 июня 2018, 20:27

      Парни, как там ваши ставочи? Пока вы просаживаете капусту на ставках ЧМ, на king-ball.ru ежедневно дают верняки! За три дня поднял полугодовалую зарплату. Короч думайте сами, решайте сами!

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      Рейтинг: +309

      MrSmit 14 июня 2018, 20:24

      Дзюбинатор мощнее Смолова.

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      Рейтинг: +1447

      Toomans 14 июня 2018, 20:18

      Хоп, давай-давай, хоп, давай-давай, хоп, давай-давай - доминируй, унижай!!!!

      Простите...не сдержался... Переживаю за него и рад очень.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 июня 2018, 19:56

      Браво Россия!.....отличный дебют!....Так держать!

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      Рейтинг: +1320

      ruded 14 июня 2018, 19:44

      Головин все голы сделал

      5
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > ruded 14 июня 2018, 20:07

      Да, Головин сегодня был очень хорош, и пятый гол в награду еще раз показал, что футбол - справедливая игра.

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      Рейтинг: +179

      1297 14 июня 2018, 19:41

      Рука ОБЯЗАТЕЛЬНО должна прикладываться к головному убору. Салаги!!!

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      Рейтинг: +179

      1297 > 1297 14 июня 2018, 19:42

      Черчесов не служил? Ну ясно.... Спортсмен... )))))

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      Рейтинг: +2591

      Ral13 > 1297 14 июня 2018, 21:01

      На сегодня разрешаем и простим! И надеюсь, в след. играх тоже!

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 14 июня 2018, 19:38

      Браво Артем!....вот так надо доказывать всем чего ты стоишь)))

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      Рейтинг: +1447

      Toomans > sssrspartak 14 июня 2018, 20:19

      Всегда рад хорошим людям и болельщикам!

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      Рейтинг: +6913

      батог > a-rakhmatov 14 июня 2018, 21:16

      Все равно аккуратничал. Надо как в РФПЛ ложиться на защитников. Ну и молодец конечно!!!

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