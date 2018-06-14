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    Россия – Саудовская Аравия: хозяева чемпионата мира никогда не проигрывали в матче-открытии

    В 18:00 по Москве начнется матч-открытие чемпионата мира-2018, в котором сборная России примет Саудовскую Аравию. Обратим внимание на историю первых игр турнира.

    За все время существования соревнования (с 1930 года) в первом матче хозяева играли шесть раз. Ни в одном из них принимающая сторона не уступила. На счету домашней команды три победы.

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи в «Лужниках».

    Мы все не правы – хватит ненавидеть сборную

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2018 14:15
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июня 2018, 20:42

      ну вот и в этот раз традиция не нарушилась!

      2
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 14 июня 2018, 17:24

      с нашим физруком экспериментатором мы нарушим эту традицию.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 июня 2018, 16:14

      Что то побед маловато, всего ТРИ?

      0
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      Рейтинг: +628

      somn 14 июня 2018, 16:01

      В ничью скатают 0:0, чтоб не портить статистику.

      0
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 14 июня 2018, 15:29

      Игру со сборной России будут смотреть все жители Саудовской Аравии.
      Желаем им приятного просмотра, а нашей сборной желаем ПОБЕДИТЬ!
      Вся Саудовская Аравия будет смотреть эту нашу ПОБЕДУ!!!
      Равнение на сборную России!
      Начнём матч открытия с ПОБЕДЫ!
      Вся Саудовская Аравия будет смотреть, а заодно и вся остальная многочисленная часть футбольного Мира!
      Родные стены должны ПОМОЧЬ!
      Порадуй нас сборная большими футбольными победами!
      Желаем сборной выйти из ГРУППЫ!
      ВЕРИМ! ЛЮБИМ! НАДЕЕМСЯ!!!
      Забыли? Нет, не забыли!
      Давайте не забывать!

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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июня 2018, 15:24

      Не маловажная статистика.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 14 июня 2018, 15:23

      Хоть в чем-то мы будем первые

      0
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      Рейтинг: +148

      Sarco 14 июня 2018, 15:01

      Акинфеев любит такие рекорды )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 14 июня 2018, 14:51

      Ни у одного хозяина чемпионата не было такого тренера....Так что ...нам не привыкать быть первыми...

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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 14 июня 2018, 14:41

      я надеюсь этого не произойдет, дайте мне 3:1 я на счет поставил!!!!

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