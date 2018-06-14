Россия – Саудовская Аравия: хозяева чемпионата мира никогда не проигрывали в матче-открытии

В 18:00 по Москве начнется матч-открытие чемпионата мира-2018, в котором сборная России примет Саудовскую Аравию. Обратим внимание на историю первых игр турнира.

За все время существования соревнования (с 1930 года) в первом матче хозяева играли шесть раз. Ни в одном из них принимающая сторона не уступила. На счету домашней команды три победы.

«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи в «Лужниках».

Мы все не правы – хватит ненавидеть сборную