Россия – Саудовская Аравия: хозяева чемпионата мира никогда не проигрывали в матче-открытии

ну вот и в этот раз традиция не нарушилась!
В 18:00 по Москве начнется матч-открытие чемпионата мира-2018, в котором сборная России примет Саудовскую Аравию. Обратим внимание на историю первых игр турнира.
За все время существования соревнования (с 1930 года) в первом матче хозяева играли шесть раз. Ни в одном из них принимающая сторона не уступила. На счету домашней команды три победы.
«Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию встречи в «Лужниках».
Мы все не правы – хватит ненавидеть сборную