Кан: «Тер Стеген – сейчас лучший вратарь в мире»

скажем так один из лучших, ведь есть еще Де Хеа, Нойер и Облак.
Бывший голкипер сборной Германии Оливер Кан высказался относительно основного вратаря национальной команды на чемпионате мира-2018.
«Если бы я тренировал сборную Германии, то в воротах играл бы Марк-Андре тер Стеген, он сейчас находится в лучшей форме в своей карьере. И на данный момент – он лучший вратарь в мире», – приводит слова Кана Elperiodico.
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев выбирает между тер Стегеном и Мануэлем Нойером.