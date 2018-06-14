Кан: «Тер Стеген – сейчас лучший вратарь в мире»

Бывший голкипер сборной Германии Оливер Кан высказался относительно основного вратаря национальной команды на чемпионате мира-2018.

«Если бы я тренировал сборную Германии, то в воротах играл бы Марк-Андре тер Стеген, он сейчас находится в лучшей форме в своей карьере. И на данный момент – он лучший вратарь в мире», – приводит слова Кана Elperiodico.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев выбирает между тер Стегеном и Мануэлем Нойером.