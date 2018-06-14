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    Кан: «Тер Стеген – сейчас лучший вратарь в мире»

    Бывший голкипер сборной Германии Оливер Кан высказался относительно основного вратаря национальной команды на чемпионате мира-2018.

    «Если бы я тренировал сборную Германии, то в воротах играл бы Марк-Андре тер Стеген, он сейчас находится в лучшей форме в своей карьере. И на данный момент – он лучший вратарь в мире», – приводит слова Кана Elperiodico.

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев выбирает между тер Стегеном и Мануэлем Нойером.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2018 11:39
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июня 2018, 20:30

      скажем так один из лучших, ведь есть еще Де Хеа, Нойер и Облак.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 июня 2018, 13:58

      лучший не лучший а пропусти он как Кариус и все с вратарями такое случается

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 14 июня 2018, 13:50

      Де Хеа и Облак негодуют...
      Может быть в Германии он и лучший конкретно в данный период, но даже тут есть сомнения

      -1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июня 2018, 13:42

      Согласен с Каном.

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      Рейтинг: +1289

      каа 14 июня 2018, 12:44

      Поставь его в ворота середнячка РФПЛ ...и все увидят что он ничуть не лучше того же Беленова или Довбня..

      1
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      Рейтинг: +1055

      3ton > каа 14 июня 2018, 14:23

      Он в Боруссии М играл и тащил команду ,как и Чех в Ренне.. ютуб в помощь . Посмотри ,что он творил в БМ в воротах.

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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > каа 14 июня 2018, 15:42

      Поставь посредственного Облака или распиаренного Де Хея туда же будит таже история.

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      Рейтинг: +1289

      каа > 3ton 14 июня 2018, 20:18

      Дык ить и эти ребята не мало тащили...

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 14 июня 2018, 12:00

      сейчас тебя Оливер армейский табун заминусует...
      - а вообще, в этом розыгрыше ЛЧ, немецкие вратари, чудили даже похлеще Игорька

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Боцман59rus 14 июня 2018, 13:20

      у игорька сейчас целых 3 матча ))) сегодня уже будет чудить рукопомойник )))

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > dinar7777dinar 14 июня 2018, 13:25

      из-за уважения к некоторым коникам , не буду проходиться по Игорю, а его игра в клубе, вообще не интересует, но в сборной, за свой паркинсон в конечностях, будет огребать по полной

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