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    Де Хеа – о трансфере в «Реал»: «Трофеи можно выигрывать и в «МЮ»

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа заявил, что в нынешнем клубе его все устраивает. Ранее сообщалось, о серьезной заинтересованности во вратаре со стороны «Реала».

    «Я не уверен, что у президента «Реала» Переса есть номер моего телефона. Не знаю, перейду ли я в Мадрид в будущем. Но одно я знаю точно: в Манчестере меня все устраивает.

    Да, у меня есть амбиции, я хочу, как и любой другой футболист, выигрывать трофеи. Но их можно выигрывать и в «МЮ», для этого команде нужно прибавить в следующем сезоне. Мы большой клуб, вторые места не для нас», – сказал Де Хеа Cadena Cope.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2018 11:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 14 июня 2018, 19:43

      Что то евро трофеи хромает,Де Хеа?

      0
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      Рейтинг: +254

      fabio_c 14 июня 2018, 13:07

      неужели Кейлор Навас может кого-то не устраивать? по-моему Кейлор, Ян Облак и Де Хеа сейчас 3 топ голкипера. и уровень у них +/- одинаковый

      2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 14 июня 2018, 11:57

      Всё правильно говорит Давид , я вообще не понимаю когда люди меняют "шило на мыло" (если так можно сказать в данном случае),потому что ты и в Мачестере и в Мадриде по сути ты будешь бороться за одно и тоже за все титулы, ещё можно понять когда ты выиграл почти всё в старом клубе и хочешь перейти ради новой мотивации , Давид для этого должен выиграть хотя бы чемпионство , а потом думать о переходе в Реал по крайней мере это было бы по футбольному правильно.

      1
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      Рейтинг: +43

      MU777 > hevbn 28 14 июня 2018, 17:58

      Давид выигрывал чемпионат в составе МЮ.
      Правда ещё при САФе.

      -1
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