Де Хеа – о трансфере в «Реал»: «Трофеи можно выигрывать и в «МЮ»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа заявил, что в нынешнем клубе его все устраивает. Ранее сообщалось, о серьезной заинтересованности во вратаре со стороны «Реала».

«Я не уверен, что у президента «Реала» Переса есть номер моего телефона. Не знаю, перейду ли я в Мадрид в будущем. Но одно я знаю точно: в Манчестере меня все устраивает.

Да, у меня есть амбиции, я хочу, как и любой другой футболист, выигрывать трофеи. Но их можно выигрывать и в «МЮ», для этого команде нужно прибавить в следующем сезоне. Мы большой клуб, вторые места не для нас», – сказал Де Хеа Cadena Cope.