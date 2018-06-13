Комолов: «У нас высокие зарплаты? Те, кто это говорит, думают, что в футбол играть легко. Это ни фига не так!»

Епт, да о чем говорить.
Вот у меня зп 120к, до этого получал 85.
Жена, маленький сын.
Я не жалуюсь, пожрать и приодеться по необходимости хватает.
Правда свое жилье... но гребаный крот, у половины населения и таких-то денег нет. Я порой слышу как люди по 30-40к получают, итого доход на семью (муж+жена) = 70-90к. Тяжело, но живем.
А вам 3.14дорам платят в сотни раз больше и вам мало??? За 6 тренировок в неделю? Ой как сложно! Я знаю кучу спортивных людей (триатлонистов и прочих бегунов), которые насилуют себя не меньше вашего ЗА ТАК! Чисто для себя и по приколу.
А 99,9% российских футболистов даже не знает, что такое культура паса. Пинают пырухой мячи друг другу как дети во дворе, так еще и жалуются на непростую жизнь.
Полузащитник «Амкара» Павел Комолов заявил, что закрытие клубов в России – это первый звонок для реорганизации отечественного футбола. Футболист считает, что нужно провести реформы, которые позволят клубам зарабатывать самим, а не содержаться на бюджетные деньги.
– Есть опасения, что наши клубы так и будут банкротиться один за другим.
– Ну… Может быть все что угодно. Понятно, что ряд клубов всегда будут финансировать. Но, возможно, вообще сократят чемпионат. То, что клубы умирают, – это звоночек. Пора бы перестраивать наш футбол.
– Каким образом?
– Перестраивать на другие рельсы, чтобы клубы сами зарабатывали. Хотя бы от телетрансляций. Но с другой стороны, нужно, чтобы футбол вызывал интерес у нашего общества.
– Не вызывает?
– Вопрос… Видимо, его не хватает, раз телетрансляции не стоят тех денег, которые позволяли бы клубам жить.
– Замкнутый круг?
– Замкнутый круг… Надеюсь, найдутся люди, которые попытаются разобраться в нашем футболе. Потому что уже надо что-то делать.
– Многие считают, что клубы закрываются, потому что у футболистов завышенные зарплаты.
– В «Амкаре» платят меньше, чем в остальных командах Премьер-лиги, но если бы зарплаты были бы совсем низкими, в эту команду никто бы не пошел играть. Те, кто говорит, что у нас слишком высокие доходы, наверное, думают, что футбол – слишком легкая штуковина. Но в него играть не так-то легко, как кажется со стороны. Это ни фига не так!
Да и век футболиста короток. С другой стороны, сложно не согласиться с тем, что народ у нас живет не слишком хорошо, а клубам выделяют деньги из бюджетов… Не могу сказать, что это правильный путь. Вообще эту тему можно очень долго обсуждать
«Амкар» официально все. Детали о смерти клуба