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    Комолов: «У нас высокие зарплаты? Те, кто это говорит, думают, что в футбол играть легко. Это ни фига не так!»

    Полузащитник «Амкара» Павел Комолов заявил, что закрытие клубов в России – это первый звонок для реорганизации отечественного футбола. Футболист считает, что нужно провести реформы, которые позволят клубам зарабатывать самим, а не содержаться на бюджетные деньги.

    – Есть опасения, что наши клубы так и будут банкротиться один за другим.

    – Ну… Может быть все что угодно. Понятно, что ряд клубов всегда будут финансировать. Но, возможно, вообще сократят чемпионат. То, что клубы умирают, – это звоночек. Пора бы перестраивать наш футбол.

    – Каким образом?

    – Перестраивать на другие рельсы, чтобы клубы сами зарабатывали. Хотя бы от телетрансляций. Но с другой стороны, нужно, чтобы футбол вызывал интерес у нашего общества.

    – Не вызывает?

    – Вопрос… Видимо, его не хватает, раз телетрансляции не стоят тех денег, которые позволяли бы клубам жить.

    – Замкнутый круг?

    – Замкнутый круг… Надеюсь, найдутся люди, которые попытаются разобраться в нашем футболе. Потому что уже надо что-то делать.

    – Многие считают, что клубы закрываются, потому что у футболистов завышенные зарплаты.

    – В «Амкаре» платят меньше, чем в остальных командах Премьер-лиги, но если бы зарплаты были бы совсем низкими, в эту команду никто бы не пошел играть. Те, кто говорит, что у нас слишком высокие доходы, наверное, думают, что футбол – слишком легкая штуковина. Но в него играть не так-то легко, как кажется со стороны. Это ни фига не так!

    Да и век футболиста короток. С другой стороны, сложно не согласиться с тем, что народ у нас живет не слишком хорошо, а клубам выделяют деньги из бюджетов… Не могу сказать, что это правильный путь. Вообще эту тему можно очень долго обсуждать

    «Амкар» официально все. Детали о смерти клуба

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.06.2018 18:33
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +281

      trudovik 14 июня 2018, 13:23

      Епт, да о чем говорить.
      Вот у меня зп 120к, до этого получал 85.
      Жена, маленький сын.
      Я не жалуюсь, пожрать и приодеться по необходимости хватает.
      Правда свое жилье... но гребаный крот, у половины населения и таких-то денег нет. Я порой слышу как люди по 30-40к получают, итого доход на семью (муж+жена) = 70-90к. Тяжело, но живем.
      А вам 3.14дорам платят в сотни раз больше и вам мало??? За 6 тренировок в неделю? Ой как сложно! Я знаю кучу спортивных людей (триатлонистов и прочих бегунов), которые насилуют себя не меньше вашего ЗА ТАК! Чисто для себя и по приколу.
      А 99,9% российских футболистов даже не знает, что такое культура паса. Пинают пырухой мячи друг другу как дети во дворе, так еще и жалуются на непростую жизнь.

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      Рейтинг: +14

      Воевода29 14 июня 2018, 00:52

      Такие детские нелепые отговорки про огромные (по нашим среднестатистическим меркам) зарплаты футболистов. Складывается впечатление, что работать - играть собирается до 33 лет, потом чисто жить на заработанное. Никто не мешает тебе учиться, пока играешь, не хочешь стать тренером - становись к станку или в поле паши до пенсии

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 13 июня 2018, 23:54

      иди на завод или в поле поработай

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      Рейтинг: +10442

      ivany4 13 июня 2018, 22:45

      Сытый голодного не разумеет.
      В каждой профессии есть свой нелегкий хлеб. Если он нелегкий, то работяги за вечер не засаживают в кабаках по сотни тысяч!
      Реформировать футбол нужно сверху, а поддерживать снизу(детский футбол).

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 13 июня 2018, 21:47

      Жесть, им трудно играть в футбол! Трудно потому что вы не играете, а играть надо с удовольствием, а не с натугой! Люди правильно пишут, трудно играть, иди на завод!

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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 13 июня 2018, 21:13

      Резиновое изделие номер один,на букву Г. И он не один такой в нашем футболе. Дети лимита!

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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > АЛЕКС 58 13 июня 2018, 21:27

      Лимит тут не причем. В настоящее время понятие сборная, клуб не на 1 месте. На 1 - бабло. Люди должны зарабатывать нормальные деньги. Но именно зарабатывать, а не получать.Это вина наших клубов. Таких как газпрем, коняги, лукоята, паравозы и т.п. Так вот, они дети не лимита, а денежного разврата.

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      Рейтинг: +52

      подсечкин 13 июня 2018, 21:13

      Если обгадились в штаны,стойте и молча вытряхивайте из себя дерьмо!Ах как им бедным тяжело,пожалейте их! А мы почему-то,когда играл в футбол,нас отпускали с работы после обеда,а вечером в 18-30 игра,а на завтра как все на работу,вот так профи,и за игры деньги нам не платили,если только возьмёшь кубок или чемпион города,заплатят премию по 10 руб. и всё! Вы зажрались!

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > подсечкин 13 июня 2018, 21:18

      все верно вот так мы и жили играя за завод или за цех где работали и ни каких там прибавок к з/п взяли кубок и этому рады и гордились

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      Рейтинг: +3120

      erma 13 июня 2018, 21:04

      Да, в футбол трудно играть, но, наверное, не так трудно играть в неадекватный футбол за адекватную зарплату. Если это утверждение слишком сложно для Камолова, то я могу показать на пальцах ху из ху.

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      Рейтинг: +945

      matvei_72 13 июня 2018, 20:47

      у станка за 25 000 руб наверное легче или на шахте.. пошли бы и попробовали.. зажрались...надо брать тех кому не тяжело играть...

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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 13 июня 2018, 20:12

      в какой параллельной реальности вы живёте?трудно играть в футбол?иди наскрёбывай на стройку или асфальт укладывай почувствуешь разницу

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