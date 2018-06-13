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  • Комолов: «У нас высокие зарплаты? Те, кто это говорит, думают, что в футбол играть легко. Это ни фига не так!»

Комолов: «У нас высокие зарплаты? Те, кто это говорит, думают, что в футбол играть легко. Это ни фига не так!»

13 июня 2018, 18:33
47

Полузащитник «Амкара» Павел Комолов заявил, что закрытие клубов в России – это первый звонок для реорганизации отечественного футбола. Футболист считает, что нужно провести реформы, которые позволят клубам зарабатывать самим, а не содержаться на бюджетные деньги.

– Есть опасения, что наши клубы так и будут банкротиться один за другим.

– Ну… Может быть все что угодно. Понятно, что ряд клубов всегда будут финансировать. Но, возможно, вообще сократят чемпионат. То, что клубы умирают, – это звоночек. Пора бы перестраивать наш футбол.

– Каким образом?

– Перестраивать на другие рельсы, чтобы клубы сами зарабатывали. Хотя бы от телетрансляций. Но с другой стороны, нужно, чтобы футбол вызывал интерес у нашего общества.

– Не вызывает?

– Вопрос… Видимо, его не хватает, раз телетрансляции не стоят тех денег, которые позволяли бы клубам жить.

– Замкнутый круг?

– Замкнутый круг… Надеюсь, найдутся люди, которые попытаются разобраться в нашем футболе. Потому что уже надо что-то делать.

– Многие считают, что клубы закрываются, потому что у футболистов завышенные зарплаты.

– В «Амкаре» платят меньше, чем в остальных командах Премьер-лиги, но если бы зарплаты были бы совсем низкими, в эту команду никто бы не пошел играть. Те, кто говорит, что у нас слишком высокие доходы, наверное, думают, что футбол – слишком легкая штуковина. Но в него играть не так-то легко, как кажется со стороны. Это ни фига не так!

Да и век футболиста короток. С другой стороны, сложно не согласиться с тем, что народ у нас живет не слишком хорошо, а клубам выделяют деньги из бюджетов… Не могу сказать, что это правильный путь. Вообще эту тему можно очень долго обсуждать

«Амкар» официально все. Детали о смерти клуба

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Комолов Павел
Комментарии (47)
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андрей андреев
1528904536
Спроси у врача,учителя,сталевара,уборщицы.и т.д. легка ли их работа? Но они получают намного меньше.
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GoldPlayFIFARus9
1528904846
Скажи это моей маме, кондитеру с 25-и летним стажем,которая по 12 часов на ногах стоит,у котрой уже было перенесено 5 операций на ногах из-за тяжёлых физических нагрузок,на коленные суставы,варикозное расширение вен и прочей херни. Скажи это рабочим на заводах,которые тяжести толкают - вы,занимаетесь любимым делом развлекая публику,не надо из себя строить трудоголиков. Миллионеры херовы
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Leon_ARS
1528905642
А ты попробуй уголь добывать в забое или нефть в западной Сибири!
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Куарежма 31ру
1528906100
6 дней в неделю на заводе херачить за 30ку это так себе....а вот х....й по полю пинать за миллионы это труд!
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LAY394
1528906342
на заводе или шахте отдохни питарас
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OfaZavr
1528906606
а у скольких людей работа ни сколько не легче а иногда и труднее вашей а они получают в кучу раз меньше, совсем обнаглели.
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Asbjorn
1528906822
учителям,шахтерам,спасателям,врачам то конечно легче ,чем футболистам
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I_R_O_N_M_A_N
1528907206
Ну да ***** дежурить на скорой за 1,5К в сутки или пол жизни в шахте провести, или под пулями в горячих точках ходить куда проще, чем в футбол играть!!!
Ответить
3a zenit
1528907257
3 часа футбола в неделю и два-три дня тренировок=до 3 лямов евро в год?Иди в шахту е баш и скажи что такое тяжело мудак кривоногий!
Ответить
BANNIKOV1970
1528909944
в какой параллельной реальности вы живёте?трудно играть в футбол?иди наскрёбывай на стройку или асфальт укладывай почувствуешь разницу
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