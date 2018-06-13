«Мисс мундиаль-2018» стала девушка из Бельгии

В Германии прошел конкурс красоты, организованный 32 странами-участницами чемпионата мира. Титул «Мисс Мундиаль» достался 18-летней представительнице Бельгии Зоэ Брунет.

«Я горжусь этим титулом. Надеюсь, что сборная Бельгии выиграет Кубок мира», – заявила Брунет Сanalc.be.

За победу девушка получила 3,5 тысячи евро в качестве призовых. Такой конкурс проводится с 2006 года. В нем принимают участие девушки в возрасте от 18 до 33 лет. По условиям они должны кроме наличия привлекательной внешности разбираться в футболе.