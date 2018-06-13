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    «Мисс мундиаль-2018» стала девушка из Бельгии

    В Германии прошел конкурс красоты, организованный 32 странами-участницами чемпионата мира. Титул «Мисс Мундиаль» достался 18-летней представительнице Бельгии Зоэ Брунет.

    «Я горжусь этим титулом. Надеюсь, что сборная Бельгии выиграет Кубок мира», – заявила Брунет Сanalc.be.

    За победу девушка получила 3,5 тысячи евро в качестве призовых. Такой конкурс проводится с 2006 года. В нем принимают участие девушки в возрасте от 18 до 33 лет. По условиям они должны кроме наличия привлекательной внешности разбираться в футболе.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2018 06:18
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 13 июня 2018, 12:48

      по сравнению с дырявой лопыревой девушка очень хорошо !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 13 июня 2018, 12:32

      Такая ассоциация на ум пришла, обыкновенная училка французского языка в бельгийском ПТУ.))).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      Alemann 13 июня 2018, 12:21

      Что за уежище ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 13 июня 2018, 11:49

      Одно слово-мундиаль.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > Сергей Саныч 13 июня 2018, 13:29

      Вот те же ассоциации.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 13 июня 2018, 11:04

      И что в ней такого красивого и не обычного?
      "Суповой набор"!
      Ни груди, ни бедер, особой красоты или каких-то иных внешних данных тоже нет, прическа "аля-африка-мама".
      Ничего особенного...

      3
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 13 июня 2018, 10:39

      Интересно) сколько она уже голов в свои ворота пропустила?))

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 13 июня 2018, 09:48

      мисс мандиаль

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 13 июня 2018, 09:14

      В России на любом футбольном матче можно увидеть таких красавиц в количестве "вагон+тележка". Ну, в Европе она может быть и красавица, а Российские болельщицы намного красивее.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 09:10

      Главное в футболе хорошо разбирается.

      3
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > zigbert 13 июня 2018, 09:12

      Дружище ,ты не ответил ,как тебе песнь Сёмы?
      И второе ,твой прогноз на завтра,как в песне или.....)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert > alex1951 13 июня 2018, 10:03

      Прости за задержку. Песня актуальная. По прогнозу - конечно не как в песне, 2:1 в нашу.

      2
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 13 июня 2018, 09:03

      хорошенькая)

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