«Реал» не планировал объявлять о назначении Лопетеги сегодня

Журналист Ричард Мартин со ссылкой на Radio Marca сообщил подробности назначения Хулена Лопетеги на пост главного тренера «Реала».

Шесть игроков «Реала» в составе сборной Испании знали, что Лопетеги возглавит мадридский клуб. Но о назначении узнал один игрок из другого клуба. Лопетеги побоялся, что это может внести недопонимание в сборную и позвонил в «Реал». Клуб решил объявить о назначении сегодня.

«Реал» выбрал нового тренера. Это сенсация