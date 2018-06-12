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    «Реал» не планировал объявлять о назначении Лопетеги сегодня

    Журналист Ричард Мартин со ссылкой на Radio Marca сообщил подробности назначения Хулена Лопетеги на пост главного тренера «Реала».

    Шесть игроков «Реала» в составе сборной Испании знали, что Лопетеги возглавит мадридский клуб. Но о назначении узнал один игрок из другого клуба. Лопетеги побоялся, что это может внести недопонимание в сборную и позвонил в «Реал». Клуб решил объявить о назначении сегодня.

    «Реал» выбрал нового тренера. Это сенсация

    Источник: Twitter

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    12.06.2018 21:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июня 2018, 11:43

      да уж, некстати на кануне важного турнира такие заявления, какой-то "доброжелатель" видимо постарался)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 07:25

      Такие хитрые ходы могут отрицательно подействовать на сборную Испании.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 13 июня 2018, 00:40

      Это грубейшая ошибка Реала. Это объявление о Лопетеги внесёт раскол внутри сборной Испании. Там, внутри, проблемы не шуточные. Барселона и Реал вечные антагонисты. Будет кровь и слёзы. Это какая то провокация Реала, не иначе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 июня 2018, 21:52

      Тайны мадридского двора)

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 12 июня 2018, 21:30

      Дайте угадаю....Пике?)))

      6
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