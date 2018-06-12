«Реал» не планировал объявлять о назначении Лопетеги сегодня

да уж, некстати на кануне важного турнира такие заявления, какой-то "доброжелатель" видимо постарался)
Журналист Ричард Мартин со ссылкой на Radio Marca сообщил подробности назначения Хулена Лопетеги на пост главного тренера «Реала».
Шесть игроков «Реала» в составе сборной Испании знали, что Лопетеги возглавит мадридский клуб. Но о назначении узнал один игрок из другого клуба. Лопетеги побоялся, что это может внести недопонимание в сборную и позвонил в «Реал». Клуб решил объявить о назначении сегодня.
«Реал» выбрал нового тренера. Это сенсация