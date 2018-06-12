Mundo Deportivo: Гризманн сегодня объявит решение о своем будущем

Если скажет, то это будет неправильно.....
Одни уже не удержались и испортили сборной всё выступление.... В эмоциональном плане....
Почему нельзя договорённости держать при себе?...
А так - уйдёт скорее всего. Если бы оставался в Атлетико, вряд ли разыгрывали эту комедию...
Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн сегодня примет участие в пресс-конференции.
На ней может быть объявлено его решение о своем будущем. Ранее футболист говорил, что сделает такое заявление до старта чемпионата мира-2018. Первый матч французы проведут 16 июня против Австралии.
На Гризманна претендует «Барселона». В «Атлетико» готовы пойти на увеличение зарплаты футболиста, чтобы удержать его от ухода этим летом.