Mundo Deportivo: Гризманн сегодня объявит решение о своем будущем

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн сегодня примет участие в пресс-конференции.

На ней может быть объявлено его решение о своем будущем. Ранее футболист говорил, что сделает такое заявление до старта чемпионата мира-2018. Первый матч французы проведут 16 июня против Австралии.

На Гризманна претендует «Барселона». В «Атлетико» готовы пойти на увеличение зарплаты футболиста, чтобы удержать его от ухода этим летом.