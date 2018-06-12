Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Mundo Deportivo: Гризманн сегодня объявит решение о своем будущем

    Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн сегодня примет участие в пресс-конференции.

    На ней может быть объявлено его решение о своем будущем. Ранее футболист говорил, что сделает такое заявление до старта чемпионата мира-2018. Первый матч французы проведут 16 июня против Австралии.

    На Гризманна претендует «Барселона». В «Атлетико» готовы пойти на увеличение зарплаты футболиста, чтобы удержать его от ухода этим летом.

    Источник: Mundodeportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.06.2018 10:06
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb 13 июня 2018, 17:32

      Если скажет, то это будет неправильно.....
      Одни уже не удержались и испортили сборной всё выступление.... В эмоциональном плане....
      Почему нельзя договорённости держать при себе?...

      А так - уйдёт скорее всего. Если бы оставался в Атлетико, вряд ли разыгрывали эту комедию...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 12 июня 2018, 12:55

      та же шлюха,что и роналдо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 июня 2018, 10:55

      Вот это другое дело, когда публично из первых уст мы узнаем о его решении, а не из разных фейк-ньюс.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11