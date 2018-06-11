Мещеряков: «Локомотив» не планирует продавать Миранчуков»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о планах команды в летнее трансферное окно.

– Правда ли, что у клуба нет денег на новичков, и чтобы кого-то купить, нужно кого-то продать?

– На Роналду у нас денег нет.

– А на игроков попроще?

– Бюджет клуба достаточен для достойного выступления во всех турнирах, где он принимает участие. Об этом я уже говорил не один раз. В «Локомотиве» нет и не было отдельного бюджета на трансферы. Обсуждать какие-то гипотетические деньги на трансферы не представляется возможным, потому что у вас нет понимания, как устроен бюджет клуба.

– То есть в случае необходимости «Локомотив» приобретет нужного футболиста?

– В случае необходимости «Локомотив» решит вопросы, которые перед ним стоят.

– Действительно ли у «Локомотива» есть официальное предложение от «Зенита» по Алексею Миранчуку?

– А еще у нас есть предложения по всем игрокам от «Манчестер Сити», «Реала», «Ювентуса» и «Баварии». Ну бред! Если в «Локомотиве» произойдет сделка по какому-то игроку, то все об этом узнают. Это первое. Во-вторых, у братьев Миранчуков действующие контракты с клубом, и они нужны команде. Планов продать их у нас нет. Естественно, за исключение, если нам поступит предложение на 100 миллионов.