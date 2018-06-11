Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мещеряков: «Локомотив» не планирует продавать Миранчуков»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о планах команды в летнее трансферное окно.

    – Правда ли, что у клуба нет денег на новичков, и чтобы кого-то купить, нужно кого-то продать?

    – На Роналду у нас денег нет.

    – А на игроков попроще?

    – Бюджет клуба достаточен для достойного выступления во всех турнирах, где он принимает участие. Об этом я уже говорил не один раз. В «Локомотиве» нет и не было отдельного бюджета на трансферы. Обсуждать какие-то гипотетические деньги на трансферы не представляется возможным, потому что у вас нет понимания, как устроен бюджет клуба.

    – То есть в случае необходимости «Локомотив» приобретет нужного футболиста?

    – В случае необходимости «Локомотив» решит вопросы, которые перед ним стоят.

    – Действительно ли у «Локомотива» есть официальное предложение от «Зенита» по Алексею Миранчуку?

    – А еще у нас есть предложения по всем игрокам от «Манчестер Сити», «Реала», «Ювентуса» и «Баварии». Ну бред! Если в «Локомотиве» произойдет сделка по какому-то игроку, то все об этом узнают. Это первое. Во-вторых, у братьев Миранчуков действующие контракты с клубом, и они нужны команде. Планов продать их у нас нет. Естественно, за исключение, если нам поступит предложение на 100 миллионов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.06.2018 22:18
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 13:48

      Пусть поиграют у нас и наберутся опыта.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 12 июня 2018, 13:17

      Все зависит от суммы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 12 июня 2018, 07:55

      Сколько гонору в этом мещерякове....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11