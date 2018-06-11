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    Гризманн: «Сообщу о своих планах до первой игры сборной Франции на чемпионате мира»

    Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн заверил болельщиков и футбольную общественность, что определится со своим будущим до субботы, когда трехцветные проведут свой первый матч на чемпионате мира.

    «Чемпионат мира для Франции начинается в субботу, поэтому я определюсь на этой неделе. Это мое желание.

    У меня еще есть время. В Испании некоторые СМИ пишут, что я остаюсь в «Атлетико», другие – что я ухожу. Я сообщу об этом до начала первой игры сборной на мундиале», – сказал Гризманн.

    Ранее сообщалось, что 26-летний форвард продолжит карьеру в «Барселоне», которая заплатит за него 100 миллионов евро отступных.

    Источник: Tribalfootball

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    11.06.2018 18:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 13:20

      Заинтриговал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 12 июня 2018, 08:21

      оставайся в Атлетико и станешь легендой клуба, разве это плохо?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 11 июня 2018, 20:33

      антоша если ты не перейдешь в барселону то ты сделаешь самую главную ошибку в своей жизни.

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