Гризманн: «Сообщу о своих планах до первой игры сборной Франции на чемпионате мира»

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн заверил болельщиков и футбольную общественность, что определится со своим будущим до субботы, когда трехцветные проведут свой первый матч на чемпионате мира.

«Чемпионат мира для Франции начинается в субботу, поэтому я определюсь на этой неделе. Это мое желание.

У меня еще есть время. В Испании некоторые СМИ пишут, что я остаюсь в «Атлетико», другие – что я ухожу. Я сообщу об этом до начала первой игры сборной на мундиале», – сказал Гризманн.

Ранее сообщалось, что 26-летний форвард продолжит карьеру в «Барселоне», которая заплатит за него 100 миллионов евро отступных.