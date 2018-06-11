Диуф: «Мне очень нравится Путин. Он поднял Россию с самого дна на вершину»

Бывший нападающий сборной Сенегала Эль-Хаджи Диуф заявил, что Россию можно поставить в пример всему миру. Футболист выразил признание президенту Владимиру Путину, который, по его словам, поднял страну на вершину.

«Россия может служить примером для всего мира. Мне очень нравится ваш президент, который поднял страну с самого дна на вершину. Когда я поближе узнал вашу страну, понял, как в одно время строго и справедливо живет ваш народ. Для меня – это высокий класс», – сказал Диуф.