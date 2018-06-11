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    Диуф: «Мне очень нравится Путин. Он поднял Россию с самого дна на вершину»

    Бывший нападающий сборной Сенегала Эль-Хаджи Диуф заявил, что Россию можно поставить в пример всему миру. Футболист выразил признание президенту Владимиру Путину, который, по его словам, поднял страну на вершину.

    «Россия может служить примером для всего мира. Мне очень нравится ваш президент, который поднял страну с самого дна на вершину. Когда я поближе узнал вашу страну, понял, как в одно время строго и справедливо живет ваш народ. Для меня – это высокий класс», – сказал Диуф.

    Источник: ТАСС

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    11.06.2018 14:36
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 11:56

      Высокий класс должен быть у футболистов, а в стране порядок и справедливость.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 12 июня 2018, 09:24

      Начинаем получать комплименты от африканцев))))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 11 июня 2018, 18:31

      Это при Сталине было строго, но справедливо. А сейчас просто бардак с потугами на строгость - одна только история со строгим запрещением "телеграма" чего стоит. А про справедливость: у нас самые справедливые цены на бензин в мире для страны - одного из крупнейших импортеров нефти. И со всем остальным примерно так же...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Smekaev 13 июня 2018, 18:44

      В ГУЛАГ без суда и следствия-это справедливо, 200 р хлеба рабочему и копчености в Смольном-это справедливо, нищенская з/п у рабочих и палки(трудодни) у крепостных колхозников-это справедливо?
      Почемуто всем хочется Сталина для соседа, а он был для ВСЕХ.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 июня 2018, 18:02

      ооооо ты ещё много чего не знаешь .Ты не там был и не то видел дорогой ты наш сенегалец

      9
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 11 июня 2018, 17:38

      В России нет футболистов, приходится у Сенегальцев спрашивать.

      2
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 11 июня 2018, 17:00

      поднял за счёт обнищания народа...

      12
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      ...
      Рейтинг: +298

      Алексей новый > SPACE TRUCKIN 11 июня 2018, 20:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ВЫ АДЕКВАТНЫЙ?

      -4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Алексей новый 11 июня 2018, 21:28

      Объем ВВВ по ППС в 1991 г состовлял около 3 триллионов долларов, при эмом СССР занимал 2 есто по развитию, отставая только от США, с долей 17% от мирового производства.
      На данный момент мы занимаем 52 место с ВВВ в 2.5 тлн, примерно 1.7%.

      4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > kykyi 11 июня 2018, 22:51

      Это вы про Горбачёва или Ельцина?

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Gullit 76 12 июня 2018, 07:02

      Это статистика, сэр.

      5
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 11 июня 2018, 16:54

      Крупный сенегальский политик Диуф знает,что говорит.Он лично наблюдал,как путин 18 лет поднимал Россию с самого дна.В акваланге.Заодно и амфоры древние прицепил недавно.

      6
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 11 июня 2018, 16:45

      Вову любят синегальцы,китайцы,сирийцы и местные олигархи. А любит ли его за честность и справедливость свой народ!?

      11
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      Рейтинг: -45

      stream15 11 июня 2018, 15:59

      Смотря что считать вершиной и дном.

      9
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 11 июня 2018, 15:46

      Диуф ты кисилева с соловьевым пересмотрел.

      10
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый > Павел Буре 11 июня 2018, 20:26

      А надо Потрошенко слушать?

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Алексей новый 11 июня 2018, 20:45

      Нужно просто думать и смотреть статистику

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Алексей новый 14 июня 2018, 23:59

      А причем тут Потрошенко??? может надо в нашем дерьме разобраться!!! Почему мы равняемся на хохлов??? давай равнятся на Германию, Францию, я молчу про Шведцию, Швеицарию, или хотябы Литву и Латвию.

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