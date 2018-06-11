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    Руководство «Рубина» поставило перед клубом задачу по выходу в еврокубки 

    Председатель Федерации футбола Татарстана Александр Гусев рассказал о задачах «Рубина» в следующем сезоне.

    «Мы привыкли, что Курбан Бердыев делает команду буквально в течение года максимум, он уже в команде год. И хотя у клуба сложнейшее положение финансовое, мы думаем, что в этом году «Рубин» будет играть уже гораздо лучше, возможно

    Задача клуба – занять соответствующее место, чтобы играть уже в европейских турнирах», – сказал Гусев.

    Источник: ТАСС

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    11.06.2018 01:27
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 10:20

      Лишь бы не было проблем с финансированием команды. Бердыев способен на многое.

      1
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      Рейтинг: +1297

      compka 11 июня 2018, 22:09

      Успехов Рубину, Курбану Бекиевичу и его команде.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 11 июня 2018, 10:47

      Через Кубок , самый оптимальный вариант.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      komarinskiy 11 июня 2018, 09:32

      Непонятно с кем играть. В такой ситуации и Бердыев не спасет.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июня 2018, 09:19

      да уж с таким фин. положением трудно требовать чего-то, Бердыев конечно может чудеса делать, но без укрепления будет очень сложно.

      5
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      ...
      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > OfaZavr 11 июня 2018, 14:37

      Возможно дело не только в финансовом положении (у "Ростова" оно всегда было не безоблачным, хотя при приглашении Бердыева в "Ростов" финансовые дела шли более менее благополучно).
      У меня ощущение, что просто в российском футболе "эпоха Бердыева" заканчивается, как закончилась в мировом футболе "эпоха Капелло", "Эпоха Хиддинка" и других славных тренеров.
      Время идёт...
      Хотя поглядим-посмотрим. Может, что у Курбана и получится.
      Но, как уже правильно подметили, только через Кубок.

      5
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > derrik2000 11 июня 2018, 19:23

      может быть и вправду эпоха идет к концу, но если нет буду только рад, поглядим)

      2
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      Рейтинг: +380

      Гуус > derrik2000 11 июня 2018, 21:16

      в следующем сезоне рубин будет в тройке, 100 %!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 11 июня 2018, 07:51

      Надеемся...)

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 июня 2018, 07:06

      Идет распродажа игроков....с кем будите поднимать клуб?

      4
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > a-rakhmatov 11 июня 2018, 15:46

      свободных агентов! или с ФНЛ. Бердыев умеет выцеливать таких игроков.

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