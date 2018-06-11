Руководство «Рубина» поставило перед клубом задачу по выходу в еврокубки 

Председатель Федерации футбола Татарстана Александр Гусев рассказал о задачах «Рубина» в следующем сезоне.

«Мы привыкли, что Курбан Бердыев делает команду буквально в течение года максимум, он уже в команде год. И хотя у клуба сложнейшее положение финансовое, мы думаем, что в этом году «Рубин» будет играть уже гораздо лучше, возможно

Задача клуба – занять соответствующее место, чтобы играть уже в европейских турнирах», – сказал Гусев.