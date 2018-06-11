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    Неймар: «Победа на ЧМ? Мы мечтаем об этом. Это не запрещено»

    Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился ожиданиями от чемпионата мира.

    «Победа на ЧМ? Нужно верить, нужно мечтать. Мы из Бразилии и должны мечтать, мы делаем это все чаще и чаще. Это не запрещено.

    Матч с Австрией был важным. Это последняя игра перед ЧМ, мы заслужили победу, мы играли хорошо. Победа придает уверенности», – сказал Неймар.

    Неймар вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сборной Бразилии

    Источник: Skysports

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    11.06.2018 00:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 11 июня 2018, 02:02

      Давайте мы в вас тоже верим, Если будет финал Бразилия Германия - это будет сказка для РОССИИ

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