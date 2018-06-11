Неймар: «Победа на ЧМ? Мы мечтаем об этом. Это не запрещено»

Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился ожиданиями от чемпионата мира.

«Победа на ЧМ? Нужно верить, нужно мечтать. Мы из Бразилии и должны мечтать, мы делаем это все чаще и чаще. Это не запрещено.

Матч с Австрией был важным. Это последняя игра перед ЧМ, мы заслужили победу, мы играли хорошо. Победа придает уверенности», – сказал Неймар.

Неймар вышел на третье место в списке лучших бомбардиров сборной Бразилии