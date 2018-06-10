Салах: «Еще неизвестно, смогу ли я сыграть в первом матче»

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах рассказал о состоянии здоровья.

Форвард восстанавливается после травмы плеча, полученной в финале Лиги чемпионов.

– Я чувствую, что мое плечо становится лучше, но еще неизвестно, смогу ли я сыграть в первом матче.

– Каковы перспективы сборной Египта на чемпионате мира?

– Слишком рано говорить об этом. Но я реально воодушевлен. И считаю, что предела для нас нет.

Сборная Египта на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с командами Уругвая (15 июня, Екатеринбург), России (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград).