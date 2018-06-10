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    Салах: «Еще неизвестно, смогу ли я сыграть в первом матче»

    Нападающий сборной Египта Мохамед Салах рассказал о состоянии здоровья.

    Форвард восстанавливается после травмы плеча, полученной в финале Лиги чемпионов.

    – Я чувствую, что мое плечо становится лучше, но еще неизвестно, смогу ли я сыграть в первом матче.

    – Каковы перспективы сборной Египта на чемпионате мира?

    – Слишком рано говорить об этом. Но я реально воодушевлен. И считаю, что предела для нас нет.

    Сборная Египта на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с командами Уругвая (15 июня, Екатеринбург), России (19 июня, Санкт-Петербург) и Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.06.2018 20:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 10 июня 2018, 21:12

      лучше б ты во втором не сыграл...

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