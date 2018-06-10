Сборная Марокко прибыла в Воронеж

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Столица футбольного черноземья теперь Тамбов, зачем им этот грязный и лузерский Воронеж?
Футболисты и тренерский штаб сборной Марокко прилетели в Россию.
Команда во время чемпионата мира будет базироваться в Воронеже.
На групповом этапе турнира марокканцы сыграют с Ираном, Португалией и Испанией.
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— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 10 июня 2018 г.
Столица футбольного черноземья теперь Тамбов, зачем им этот грязный и лузерский Воронеж?
"Чиво бл.я.т.ь?"
Да ты друг наверное что-то путаешь,ваш Тамбов ни в какое сравнение не идёт с Врн!!