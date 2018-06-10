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    Сборная Марокко прибыла в Воронеж

    Футболисты и тренерский штаб сборной Марокко прилетели в Россию.

    Команда во время чемпионата мира будет базироваться в Воронеже.

    На групповом этапе турнира марокканцы сыграют с Ираном, Португалией и Испанией.

    Источник: ФИФА

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    10.06.2018 09:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 10 июня 2018, 10:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Столица футбольного черноземья теперь Тамбов, зачем им этот грязный и лузерский Воронеж?

      -7
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      Рейтинг: +111

      shikari_ > vick-north-west 10 июня 2018, 10:31

      "Чиво бл.я.т.ь?"

      -1
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      Рейтинг: +31

      Evgeny997 > vick-north-west 10 июня 2018, 11:23

      Да ты друг наверное что-то путаешь,ваш Тамбов ни в какое сравнение не идёт с Врн!!

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июня 2018, 10:14

      welcom to Russia.

      3
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