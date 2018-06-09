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УЕФА не будет исключать «ПСЖ» из еврокубков за нарушение ФФП

9 июня 2018, 01:37
6

УЕФА не планирует исключать за нарушение правил финансового фэйр-плей «ПСЖ» из следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

На данный момент в организации изучают ситуацию с парижской командой. Решение будет вынесено на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что в «ПСЖ» из-за возможных санкций УЕФА готовы рассмотреть предложения по любому футболисту кроме нападающих Неймара, Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе.

Источник: Le Parisien
Франция. Лига 1 ПСЖ
Комментарии (6)
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ФанатОтБога
1528506171
о че шейхи уже отстигнули
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STAFOR13
1528517987
Ну тогда Зениту нужно на лярда 3 так закупиться, нужно же догонять Францию в рейтинге, а то как то не честно получается, Динамо за копейки наказали и клуб чуть не развалился, а ПСЖ всё прощают, теперь нужно делать отсылки Зениту именно на эту ситуацию, когда ФИФА своими же руками уничтожило это правило.
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Ricco76""
1528519879
Конечно не будут) у них наверняка и на вас бабки нашлись)) Я понимаю, Реал 3 раза подряд ЛЧ выиграл, может себе позволить кого угодно(хотя и там есть свои темные делишки), а ПСЖ тратит по 222 млн евро на игрока....откуда такие бабки) за чемпионат Франции наверно) + от спонсоров: эйфелевой башни и лувра
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xsdm
1528530964
Диванные аналитики набежали)
Сколько зарабатывает (сам клуб, без спонсоров, именно на продаже билетов, футболок и т.д.) ПСЖ и сколько Динамо, Зенит и прочие? Наверное поэтому одни могут купить игрока за сотни миллионов евро, а другим для начала стоит привлечь болельщиков со всего мира
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Рубик Докоян
1528612593
И здесь тоже бабло побеждает зло... Спортивная сторона проигрывает финансовой. Кроме штрафов у них нет никаких приёмов против богатеньких буратино...
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iBragim2102
1528711975
Где там Фассоне с комментариями про "второсортные клубы"
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