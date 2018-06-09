УЕФА не будет исключать «ПСЖ» из еврокубков за нарушение ФФП

УЕФА не планирует исключать за нарушение правил финансового фэйр-плей «ПСЖ» из следующего розыгрыша Лиги чемпионов.
На данный момент в организации изучают ситуацию с парижской командой. Решение будет вынесено на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что в «ПСЖ» из-за возможных санкций УЕФА готовы рассмотреть предложения по любому футболисту кроме нападающих Неймара, Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе.
Источник: Le Parisien
Сколько зарабатывает (сам клуб, без спонсоров, именно на продаже билетов, футболок и т.д.) ПСЖ и сколько Динамо, Зенит и прочие? Наверное поэтому одни могут купить игрока за сотни миллионов евро, а другим для начала стоит привлечь болельщиков со всего мира