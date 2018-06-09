УЕФА не будет исключать «ПСЖ» из еврокубков за нарушение ФФП

УЕФА не планирует исключать за нарушение правил финансового фэйр-плей «ПСЖ» из следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

На данный момент в организации изучают ситуацию с парижской командой. Решение будет вынесено на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что в «ПСЖ» из-за возможных санкций УЕФА готовы рассмотреть предложения по любому футболисту кроме нападающих Неймара, Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе.