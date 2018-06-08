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    L’Equipe: в пятницу Фекир пройдет медосмотр в «Ливерпуле». Сумма трансфера – 65 миллионов 

    Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир близок к переходу в «Ливерпуль». Сообщается, что в пятницу игрок пройдет медосмотр в мерсисайдском клубе.

    Сумма трансфера составит 65 миллионов евро, еще 7 миллионов евро – в качестве бонусов.

    Ранее президент «Лиона» Жан-Мишель Олас сообщил, что Фекир навряд ли перейдет в «Ливерпуль» до окончания чемпионата мира, так как французский клуб еще не обсуждал трансфер с игроком.

    Фекир не перейдет в «Ливерпуль» до окончания ЧМ

    Источник: L' Equipe

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    08.06.2018 00:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 июня 2018, 09:51

      То договорился, то не договорился. Разные новости в течении дня и взаимоисключающие. Лишь бы что-то втиснуть в новостную ленту. Как в сказке про лису и журавля. Когда старшей дочери было 4г. сейчас ей 38, прочитал ей эту сказку и спрашиваю про что она ? Отвечает, что лиса и журавль хотели пожениться и не поженились, хотели пожениться так и не поженились. ))) Так и в новостях про все эти переходы и трансферы.

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 8 июня 2018, 10:29

      Стоимость медосмотра составила 652 €.

      0
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 8 июня 2018, 07:23

      YNWA!!!

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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 8 июня 2018, 05:02

      Фабиньо, Фекир...а неплохое усиление в атаке. Защитную линию поправить бы, вместе с воротчиком и в порядке будет ЛФК.

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      Рейтинг: +709

      VAD07 > karamaltyk 8 июня 2018, 10:54

      Наби Кейта забыл.

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