L’Equipe: в пятницу Фекир пройдет медосмотр в «Ливерпуле». Сумма трансфера – 65 миллионов 

То договорился, то не договорился. Разные новости в течении дня и взаимоисключающие. Лишь бы что-то втиснуть в новостную ленту. Как в сказке про лису и журавля. Когда старшей дочери было 4г. сейчас ей 38, прочитал ей эту сказку и спрашиваю про что она ? Отвечает, что лиса и журавль хотели пожениться и не поженились, хотели пожениться так и не поженились. ))) Так и в новостях про все эти переходы и трансферы.
Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир близок к переходу в «Ливерпуль». Сообщается, что в пятницу игрок пройдет медосмотр в мерсисайдском клубе.
Сумма трансфера составит 65 миллионов евро, еще 7 миллионов евро – в качестве бонусов.
Ранее президент «Лиона» Жан-Мишель Олас сообщил, что Фекир навряд ли перейдет в «Ливерпуль» до окончания чемпионата мира, так как французский клуб еще не обсуждал трансфер с игроком.
Фекир не перейдет в «Ливерпуль» до окончания ЧМ