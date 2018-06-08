L’Equipe: в пятницу Фекир пройдет медосмотр в «Ливерпуле». Сумма трансфера – 65 миллионов 

Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир близок к переходу в «Ливерпуль». Сообщается, что в пятницу игрок пройдет медосмотр в мерсисайдском клубе.

Сумма трансфера составит 65 миллионов евро, еще 7 миллионов евро – в качестве бонусов.

Ранее президент «Лиона» Жан-Мишель Олас сообщил, что Фекир навряд ли перейдет в «Ливерпуль» до окончания чемпионата мира, так как французский клуб еще не обсуждал трансфер с игроком.

Фекир не перейдет в «Ливерпуль» до окончания ЧМ