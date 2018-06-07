«Ювентус» выкупил у «Баварии» права на Дугласа Косту за 40 миллионов

«Ювентус» активировал опцию выкупа полузащитника Дугласа Косты у «Баварии». Туринский клуб заплатил за бразильского хавбека 40 миллионов евро. Еще миллион мюнхенцы получат в виде бонусов.

Коста провел в Италии прошлый сезон. Он сыграл в 47 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал 15 голевых передач.

Игрок подписал контракт с «Ювентусом» до 2022 года.