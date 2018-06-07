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    «Ювентус» выкупил у «Баварии» права на Дугласа Косту за 40 миллионов

    «Ювентус» активировал опцию выкупа полузащитника Дугласа Косты у «Баварии». Туринский клуб заплатил за бразильского хавбека 40 миллионов евро. Еще миллион мюнхенцы получат в виде бонусов.

    Коста провел в Италии прошлый сезон. Он сыграл в 47 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал 15 голевых передач.

    Игрок подписал контракт с «Ювентусом» до 2022 года.

    Источник: ФК «Ювентус»

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    07.06.2018 20:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +720

      Flydis 7 июня 2018, 23:32

      Если не самый лучший, то один из лучших в составе Юве в этом сезоне.
      А с учетом того, как сейчас разбрасываются деньгами, то цена очень даже адекватна

      0
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      Рейтинг: +80

      war20071 7 июня 2018, 22:12

      ТАК И ИГРОКИ ОНИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ НЕ ЗРЯ ОНИ В СБОРКЕ БРАЗИЛИИ

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 июня 2018, 21:49

      Бразильцы " Шахтёра" по-прежнему в цене и нарасхват в топ-клубах Европы.

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