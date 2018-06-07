Агент Гамшика: «Никто из «Зенита» со мной не связывался»

Юрай Венглош, представитель полузащитника «Наполи» Марека Гамшика, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в «Зенит». Ранее об интересе к игроку сборной Словакии со стороны сине-бело-голубых сообщило итальянское издание ITASportPress

«Ничего не знаю об интересе «Зенита» к Гамшику. Никто из «Зенита» не связывался со мной по этому вопросу.

Так что, наверное, это все лишь слухи», – сказал агент.