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    Агент Гамшика: «Никто из «Зенита» со мной не связывался»

    Юрай Венглош, представитель полузащитника «Наполи» Марека Гамшика, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в «Зенит». Ранее об интересе к игроку сборной Словакии со стороны сине-бело-голубых сообщило итальянское издание ITASportPress

    «Ничего не знаю об интересе «Зенита» к Гамшику. Никто из «Зенита» не связывался со мной по этому вопросу.

    Так что, наверное, это все лишь слухи», – сказал агент.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.06.2018 18:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17774

      paracetamol 8 июня 2018, 08:37

      Никто из «Зенита» со мной не связывался и правильно делали!
      Зениту напа надо хорошего в Бразилии или Аргентине найти. Может на ЧМ подсмотрят. А щас брать - деньги на ветер!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 июня 2018, 20:31

      И не свяжется, не напрягайся. У нас всё взаимосвязано: какие писарчуки в спортивных СМИ такие и новости на уровне слухов и бреда. Этакие "Сборники слухов" и "Сливные бачки"...

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