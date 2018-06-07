Агент Гамшика: «Никто из «Зенита» со мной не связывался»

Никто из «Зенита» со мной не связывался и правильно делали!
Зениту напа надо хорошего в Бразилии или Аргентине найти. Может на ЧМ подсмотрят. А щас брать - деньги на ветер!
Юрай Венглош, представитель полузащитника «Наполи» Марека Гамшика, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в «Зенит». Ранее об интересе к игроку сборной Словакии со стороны сине-бело-голубых сообщило итальянское издание ITASportPress
«Ничего не знаю об интересе «Зенита» к Гамшику. Никто из «Зенита» не связывался со мной по этому вопросу.
Так что, наверное, это все лишь слухи», – сказал агент.