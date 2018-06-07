Шевченко зарабатывает в сборной Украины 60 тысяч в месяц

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Имя
Страна
з/п в млн евро
1
Йоахим Лев
Германия
3,85
2
Тите
Бразилия
3,5
3
Дидье Дешам
Франция
3,5
4
***** Лопетеги
Испания
3
5
Станислав Черчесов
Россия
2,6
6
Фернанду Сантуш
Португалия
2,25
7
Карлуш Кейруш
Иран
2
8
Гарет Саутгейт
Англия
2
9
Хорхе Сампаоли
Аргентина
1,8
10
Оскар Табарес
Уругвай
1,7
11
Эктор Купер
Египет
1,5
12
Хосе Пекерман
Колумбия
1,5
13
Хуан Антонио Пицци
Саудовская Аравия
1,44
14
Берт Ван Маарвейк
Австралия
1,25
15
Рикардо Гарека
Перу
1,15
16
Хуан Карлос Осорио
Мексика
1,05
17
Оге Харейде
Дания
1
18
Роберто Мартинес
Бельгия
1
19
Владимир Петкович
Швейцария
0,85
20
Эрве Ренар
Марокко
0,78
21
Хеймир Хадльгримссон
Исландия
0,7
22
Златко Далич
Хорватия
0,55
23
Герно Рор
Нигерия
0,5
24
Янне Андерссон
Швеция
0,45
25
Син Тхэ Ён
Южная Корея
0,45
26
Акира Нисино
Япония
0,4
27
Эрнан Дарио Гомес
Панама
0,4
28
Оскар Рамирес
Коста-Рика
0,35
29
Набиль Маалоул
Тунис
0,35
30
Младен Крстаич
Сербия
0,3
31
Адам Навалка
Польша
0,27
32
Аллу Сиссе
Сенегал
0,2
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко по официальным данным зарабатывает 20 000 евро в месяц, Мауро Тассотти – 8 000, Андреа Малдера, Рауль Рианчо и Педро Харо – по 5 000.
Согласно неофициальной информации, эти цифры преуменьшены в несколько раз. Шевченко получает по факту около 60 000 евро. Зарплаты его помощников также разнятся в несколько раз по сравнению с официальными данными.