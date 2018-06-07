Шевченко зарабатывает в сборной Украины 60 тысяч в месяц

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко по официальным данным зарабатывает 20 000 евро в месяц, Мауро Тассотти – 8 000, Андреа Малдера, Рауль Рианчо и Педро Харо – по 5 000.

Согласно неофициальной информации, эти цифры преуменьшены в несколько раз. Шевченко получает по факту около 60 000 евро. Зарплаты его помощников также разнятся в несколько раз по сравнению с официальными данными.