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    Гулиев: «Перешел из «Спартака» в «Ростов» для дальнейшего профессионального роста»

    Полузащитник Аяз Гулиев поделился впечатлениями от перехода из «Спартака» в «Ростов».

    Россиянин, выступающий за донскую команду в прошлом сезоне на правах аренды, подписал полноценный контракт на четыре года.

    «Для меня было очевидно, что для дальнейшего профессионального роста было бы здорово продолжить карьеру именно в этой команде. К тому же, меня впечатлило отношение руководства клуба, которое было очень заинтересовано в том, чтобы я остался в «Ростове» и подписал полноценный контракт. Теперь с нетерпением жду сборов и начала нового сезона.

    Уверен, у нас в этом году будет крепкая и неуступчивая команда, которая будет сражаться в каждой игре с любым соперником», – сказал Гулиев.

    Источник: ФК «Ростов»

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    07.06.2018 01:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 7 июня 2018, 18:46

      Ждём ответственной игры!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 7 июня 2018, 14:15

      Хороший парнишка, как футболист.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июня 2018, 10:46

      правильное решение, зачем в Спартаке сидеть когда можно играть в свое удовольствие и получать опыт.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 7 июня 2018, 10:16

      А может все-таки это не прогресс, а деградация?

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 7 июня 2018, 08:37

      Правильно! Спартак который год морозит игроков

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 7 июня 2018, 06:48

      удачи тебе в Ростове!!! жаль Спартак теряет свои молодые кадры((

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 7 июня 2018, 05:12

      Молодчина Аяз!Отличное стремление!Теперь вписаться в команду,обойтись без травм и принести побольше пользы Ростову!Удачи!!!

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