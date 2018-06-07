Гулиев: «Перешел из «Спартака» в «Ростов» для дальнейшего профессионального роста»

Полузащитник Аяз Гулиев поделился впечатлениями от перехода из «Спартака» в «Ростов».

Россиянин, выступающий за донскую команду в прошлом сезоне на правах аренды, подписал полноценный контракт на четыре года.

«Для меня было очевидно, что для дальнейшего профессионального роста было бы здорово продолжить карьеру именно в этой команде. К тому же, меня впечатлило отношение руководства клуба, которое было очень заинтересовано в том, чтобы я остался в «Ростове» и подписал полноценный контракт. Теперь с нетерпением жду сборов и начала нового сезона.

Уверен, у нас в этом году будет крепкая и неуступчивая команда, которая будет сражаться в каждой игре с любым соперником», – сказал Гулиев.