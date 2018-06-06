Госдума проведет товарищеский матч против Бундестага. Тренером российской команды будет Газзаев

8 июня состоится товарищеский матч между сборными российской Государственной думы и Бундестага. Тренером нашей команды будет Валерий Газзаев – член партии «Справедливая Россия».

«Германия – страна с прекрасными футбольными традициями, так что на лeгкую победу мы не рассчитываем.

Надеюсь, наши болельщики не будут разочарованы и получат мощный заряд положительных эмоций перед открытием домашнего чемпионата мира по футболу!» – сказал тренер официальному сайту партии.

Газзаев выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2004/05.