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  • Госдума проведет товарищеский матч против Бундестага. Тренером российской команды будет Газзаев

Госдума проведет товарищеский матч против Бундестага. Тренером российской команды будет Газзаев

6 июня 2018, 19:54
7

8 июня состоится товарищеский матч между сборными российской Государственной думы и Бундестага. Тренером нашей команды будет Валерий Газзаев – член партии «Справедливая Россия».

«Германия – страна с прекрасными футбольными традициями, так что на лeгкую победу мы не рассчитываем.

Надеюсь, наши болельщики не будут разочарованы и получат мощный заряд положительных эмоций перед открытием домашнего чемпионата мира по футболу!» – сказал тренер официальному сайту партии.

Газзаев выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2004/05.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Газзаев Валерий
Комментарии (7)
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vladik12
1528304127
Не слишком ли большая фора немцам?
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Dmitriy.Rosso
1528306013
Ага и будет интересно как на артфутболе. Чуть не уснул там в воскресенье
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Рубик Докоян
1528306936
Жаль, что Коля Валуев уже не депутат, а то бы таранного форварда отыграл с немцами...
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absent32
1528307259
а меркель будет играть? в ворота ее)))
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ЮНик
1528310106
Жириновского надо выпускать в стартовом составе. Однозначно!!!
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OfaZavr
1528354420
ну правильно, отчего бы не размять намозоленные *опы)) а то от скуки делать нечего.
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