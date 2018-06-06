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    Госдума проведет товарищеский матч против Бундестага. Тренером российской команды будет Газзаев

    8 июня состоится товарищеский матч между сборными российской Государственной думы и Бундестага. Тренером нашей команды будет Валерий Газзаев – член партии «Справедливая Россия».

    «Германия – страна с прекрасными футбольными традициями, так что на лeгкую победу мы не рассчитываем.

    Надеюсь, наши болельщики не будут разочарованы и получат мощный заряд положительных эмоций перед открытием домашнего чемпионата мира по футболу!» – сказал тренер официальному сайту партии.

    Газзаев выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2004/05.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.06.2018 19:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июня 2018, 09:53

      ну правильно, отчего бы не размять намозоленные *опы)) а то от скуки делать нечего.

      0
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 6 июня 2018, 21:35

      Жириновского надо выпускать в стартовом составе. Однозначно!!!

      2
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      Рейтинг: +2888

      absent32 6 июня 2018, 20:47

      а меркель будет играть? в ворота ее)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100731

      zigbert > absent32 6 июня 2018, 22:26

      У нас будет Голодец на воротах.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 июня 2018, 20:42

      Жаль, что Коля Валуев уже не депутат, а то бы таранного форварда отыграл с немцами...

      1
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      Рейтинг: +101

      Dmitriy.Rosso 6 июня 2018, 20:26

      Ага и будет интересно как на артфутболе. Чуть не уснул там в воскресенье

      0
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 6 июня 2018, 19:55

      Не слишком ли большая фора немцам?

      0
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