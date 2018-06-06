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    Контракт Сарри с «Наполи» продолжает действовать

    Глава юридической службы «Наполи» Маттиа Грассани подтвердил информацию, что контракт с бывшим главный тренер команды Маурицио Сарри все еще действует. Но из него исключен пункт о выплате отступных в размере 8 миллионов евро.

    «Действительно, данный пункт контракта больше недействителен. Но само соглашение с «Наполи» у него еще есть.

    Если кто-то хочет его подписать, он не должен платить 8 миллионов евро. Но нужно провести переговоры с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом», – рассказал Грассани A Bola.

    Ранее сообщалось, что Сарри вел переговоры с «Челси» и «Зенитом».

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.06.2018 11:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 6 июня 2018, 12:08

      А потом и за каждого помощника и водоноса отдельно речь проводить. Норм Де Аурелик.

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