Контракт Сарри с «Наполи» продолжает действовать

Глава юридической службы «Наполи» Маттиа Грассани подтвердил информацию, что контракт с бывшим главный тренер команды Маурицио Сарри все еще действует. Но из него исключен пункт о выплате отступных в размере 8 миллионов евро.

«Действительно, данный пункт контракта больше недействителен. Но само соглашение с «Наполи» у него еще есть.

Если кто-то хочет его подписать, он не должен платить 8 миллионов евро. Но нужно провести переговоры с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом», – рассказал Грассани A Bola.

Ранее сообщалось, что Сарри вел переговоры с «Челси» и «Зенитом».