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    Селюк: «Туре готов играть за любой клуб АПЛ из первой шестерки за один фунт в неделю»

    Агент экс-полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент не будет смотреть на зарплату при выборе нового клуба. По его словам, ивуариец готов играть за 1 фунт стерлингов в неделю в любой из шести первых команд АПЛ.

    – Сейчас Яя имеет много предложений из разных стран, где готовы заплатить большие деньги, но мы с ним решили посвятить следующий сезон Гвардиоле. И доказать, и показать болельщикам «Манчестер Сити», что Яя еще не закончил с футболом. Он полон сил, энергии и хочет сыграть этот сезон обязательно в Англии.

    В то время, когда в Англии тратятся огромные суммы на приобретение футболистов, я официально заявляю, что Яя готов перейти на правах свободного агента в любой английский клуб первой шестерки с зарплатой 1 фунт в неделю. Но за определенные успехи сделать бонусную систему. Я считаю, что такой игрок, как Яя, не помешал бы «Арсеналу», «Челси», «МЮ», «Тоттенхэму» и «Ливерпулю». Яя – победитель. И еще никогда топ-футболист с лидерскими качествами не помешал ни одному клубу, тем более, когда за него не надо платить.

    – Неожиданный выбор для игрока в современном футболе – соглашаться на такие условия.

    – Я думаю, что это вообще впервые в истории. Нас не так интересуют деньги, как, возможно, казалось многим. Если бы они нас интересовали, мы бы поехали в другую страну, где предлагают очень большие суммы. Но Яя хочет показать, что у него еще есть силы как минимум года три-четыре поиграть на топ-уровне. Яя все время выступал под номером 42. Мы выбрали этот номер как возраст, в котором он закончит с футболом. Так что он еще принесет пользу. А после того как Гвардиола в следующие два-три года не выиграет Лигу чемпионов с «Манчестер Сити» и его выгонят, возможно, Яя вернется в клуб. Причем в любом качестве.

    Источник: Sport24

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    05.06.2018 14:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 21:36

      Трепло.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 5 июня 2018, 20:30

      Так думаю что Туре уже не нужен даже ни одному клубу из последних 6 по рейтингу в АПЛ. А то,что у ЯЯ в агентах такой дэбил как Селюк, говорит еще и его низких умственных способностях. Так и в Мордовии оказаться не долго.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 июня 2018, 17:17

      Без осветления сосков?
      Вряд-ли..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 5 июня 2018, 16:51

      А почему-же его еще никто не взял с первой шестерки ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 5 июня 2018, 16:34

      балабол)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Тибер 5 июня 2018, 15:55

      я бы за 1000 рублей поиграл в неделю! )))

      0
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      Рейтинг: +1236

      омск55 5 июня 2018, 15:08

      НАДОЕЛИ НОВОСТИ ПРО ЭТО ЯЯ НА ПЕНСИЮ ВМЕСТИ С СЕЛЮКОМ

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1722

      GermanVo 5 июня 2018, 15:04

      Как он уже достал всех со своим бревном

      3
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 5 июня 2018, 14:54

      Из этого £ он 90 пенсов будет отдавать Селюку:))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 5 июня 2018, 14:53

      Ни один серьезный клуб не свяжется с этим скандалистом. Он нужен только для дисквалификации соперника (трибун) в еврокубках

      1
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