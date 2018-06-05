Селюк: «Туре готов играть за любой клуб АПЛ из первой шестерки за один фунт в неделю»

Агент экс-полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент не будет смотреть на зарплату при выборе нового клуба. По его словам, ивуариец готов играть за 1 фунт стерлингов в неделю в любой из шести первых команд АПЛ.

– Сейчас Яя имеет много предложений из разных стран, где готовы заплатить большие деньги, но мы с ним решили посвятить следующий сезон Гвардиоле. И доказать, и показать болельщикам «Манчестер Сити», что Яя еще не закончил с футболом. Он полон сил, энергии и хочет сыграть этот сезон обязательно в Англии.

В то время, когда в Англии тратятся огромные суммы на приобретение футболистов, я официально заявляю, что Яя готов перейти на правах свободного агента в любой английский клуб первой шестерки с зарплатой 1 фунт в неделю. Но за определенные успехи сделать бонусную систему. Я считаю, что такой игрок, как Яя, не помешал бы «Арсеналу», «Челси», «МЮ», «Тоттенхэму» и «Ливерпулю». Яя – победитель. И еще никогда топ-футболист с лидерскими качествами не помешал ни одному клубу, тем более, когда за него не надо платить.

– Неожиданный выбор для игрока в современном футболе – соглашаться на такие условия.

– Я думаю, что это вообще впервые в истории. Нас не так интересуют деньги, как, возможно, казалось многим. Если бы они нас интересовали, мы бы поехали в другую страну, где предлагают очень большие суммы. Но Яя хочет показать, что у него еще есть силы как минимум года три-четыре поиграть на топ-уровне. Яя все время выступал под номером 42. Мы выбрали этот номер как возраст, в котором он закончит с футболом. Так что он еще принесет пользу. А после того как Гвардиола в следующие два-три года не выиграет Лигу чемпионов с «Манчестер Сити» и его выгонят, возможно, Яя вернется в клуб. Причем в любом качестве.