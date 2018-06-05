ЦСКА подписал с Щенниковым новый пятилетний контракт

ЦСКА объявил о продлении контракта с левым защитником Георгием Щенниковым. Новое соглашение рассчитано до 2023 года. Предыдущий договор 27-летнего футболиста истек по завершении сезона.

Россиянин выступает за основной состав армейцев с 2008 года.

В прошлой кампании он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.