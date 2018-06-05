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    ЦСКА подписал с Щенниковым новый пятилетний контракт

    ЦСКА объявил о продлении контракта с левым защитником Георгием Щенниковым. Новое соглашение рассчитано до 2023 года. Предыдущий договор 27-летнего футболиста истек по завершении сезона.

    Россиянин выступает за основной состав армейцев с 2008 года.

    В прошлой кампании он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    05.06.2018 13:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1289

      каа 5 июня 2018, 18:50

      Удачи Жора !!! Ты лучший на своей позиции...И если Черчесов этого не видит - минус ему, а не тебе...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 июня 2018, 18:34

      ЦСКА и Щенников молодцы! ПФК ЦСКА своих не бросает!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 5 июня 2018, 16:41

      Вот и отлично

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1722

      GermanVo 5 июня 2018, 15:08

      Он не уровень коней. Посредственный игрок без амбиций и стремлений. Лучше б его и набабкина слили и взяли молодёжь. Толку столько же.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 5 июня 2018, 14:14

      ЦСКА - это семья!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 5 июня 2018, 13:49

      Отлично!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 июня 2018, 13:37

      Хорошая новость! Ну, а то, что Георгий раззабивался в этом сезоне, то это приятная неожиданность! Лишь бы травмы обходили стороной!
      Удачи, Георгий! И детей побольше! Их рождение точно идёт на пользу! :-)))

      12
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 5 июня 2018, 13:17

      Удачи и Успеха Георгию с ЦСКА, а ЦСКА с Георгием!!!

      9
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