ЦСКА подписал с Щенниковым новый пятилетний контракт

Удачи Жора !!! Ты лучший на своей позиции...И если Черчесов этого не видит - минус ему, а не тебе...
ЦСКА объявил о продлении контракта с левым защитником Георгием Щенниковым. Новое соглашение рассчитано до 2023 года. Предыдущий договор 27-летнего футболиста истек по завершении сезона.
Россиянин выступает за основной состав армейцев с 2008 года.
В прошлой кампании он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.
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— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 5 июня 2018 г.