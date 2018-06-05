В ПФЛ ждут заявки на лицензирование от «Тосно»

Обладатель Кубка России «Тосно» не подавал документы для участия в следующем сезоне в ПФЛ в Зоне «Запад».

«Все по-прежнему: заявку на лицензирование от «Тосно» мы не получали. Крайний срок – 14 июня», – сообщил начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

По итогам прошедшего сезона «Тосно» вылетел из Премьер-лиги. Клуб из Ленинградской области не прошел лицензирование для участия в ФНЛ. Теперь он может выступить только в третьей по уровню лиге российского футбола.