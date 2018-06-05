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    В ПФЛ ждут заявки на лицензирование от «Тосно»

    Обладатель Кубка России «Тосно» не подавал документы для участия в следующем сезоне в ПФЛ в Зоне «Запад».

    «Все по-прежнему: заявку на лицензирование от «Тосно» мы не получали. Крайний срок – 14 июня», – сообщил начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин.

    По итогам прошедшего сезона «Тосно» вылетел из Премьер-лиги. Клуб из Ленинградской области не прошел лицензирование для участия в ФНЛ. Теперь он может выступить только в третьей по уровню лиге российского футбола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2018 09:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 17:07

      От Тосно там остались одни "рожки да ножки".

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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 5 июня 2018, 14:11

      Смешно будет,если и там не получит лицензию

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