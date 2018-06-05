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  • Фурсенко: «УЕФА наложил на «Зенит» серьезные санкции. Фанатам надо задуматься над своим поведением»

Фурсенко: «УЕФА наложил на «Зенит» серьезные санкции. Фанатам надо задуматься над своим поведением»

5 июня 2018, 01:37
8

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал решение УЕФА наказать санкт-петербургский клуб по итогам матч 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига» (1:1). «Зенит» проведет следующий еврокубковый матч без зрителей, а также заплатит штраф 70 тысяч евро.

«Есть небольшая часть болельщиков, которая неподобающим образом вела себя на трибунах, и, к сожалению, подвела родной клуб. Этим болельщикам нужно задуматься над своим поведением.

Решение было принято в соответствии с регламентом. УЕФА наложил на нас довольно жесткие санкции, я призываю болельщиков серьезно отнестись к требованиям УЕФА и не подводить свой клуб», – сказал Фурсенко.

«Зенит»: «Осуждаем действия лиц, из-за которых следующий матч в еврокубках проведем без зрителей»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Фурсенко Сергей
Комментарии (8)
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coocoo
1528172944
УЕФА положил на Зенит? Вот это номер
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prezent2017
1528177890
Надо всех занести в черный список. Думаю, что там переодетые свини.
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Юрий Б.
1528180376
Авиакомпании создают черные списки, надо и клубам делать тоже самое в отношении лжефанатов
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zigbert
1528182267
Это касается не только Зенита. Всем нашим клубам выступающим в еврокубках надо задуматься над этим.
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1bear
1528210887
...думаю,что это руководству клубов нужно задуматься и недопускать лжеболел на стадионы...
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Урия Гип
1528217150
А Вам нужно серьёзно задуматься над своей игрой.
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petrucho-spb
1528217209
Деньги улетели в европу.
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ARTHUR19
1528277426
Почему нельзя продавать билеты по паспорту? И если что-то случилось квитанция об оплате штрафа в 70 тысяч евро приходит тебе в почтовый ящик по адресу проживания. Пару таких случаев научат людей быть ответственее.
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