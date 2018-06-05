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    Фурсенко: «УЕФА наложил на «Зенит» серьезные санкции. Фанатам надо задуматься над своим поведением»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал решение УЕФА наказать санкт-петербургский клуб по итогам матч 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига» (1:1). «Зенит» проведет следующий еврокубковый матч без зрителей, а также заплатит штраф 70 тысяч евро.

    «Есть небольшая часть болельщиков, которая неподобающим образом вела себя на трибунах, и, к сожалению, подвела родной клуб. Этим болельщикам нужно задуматься над своим поведением.

    Решение было принято в соответствии с регламентом. УЕФА наложил на нас довольно жесткие санкции, я призываю болельщиков серьезно отнестись к требованиям УЕФА и не подводить свой клуб», – сказал Фурсенко.

    «Зенит»: «Осуждаем действия лиц, из-за которых следующий матч в еврокубках проведем без зрителей»

    Источник: ТАСС

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    05.06.2018 01:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 6 июня 2018, 12:30

      Почему нельзя продавать билеты по паспорту? И если что-то случилось квитанция об оплате штрафа в 70 тысяч евро приходит тебе в почтовый ящик по адресу проживания. Пару таких случаев научат людей быть ответственее.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 5 июня 2018, 19:46

      Деньги улетели в европу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 5 июня 2018, 19:45

      А Вам нужно серьёзно задуматься над своей игрой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 5 июня 2018, 18:01

      ...думаю,что это руководству клубов нужно задуматься и недопускать лжеболел на стадионы...

      0
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 10:04

      Это касается не только Зенита. Всем нашим клубам выступающим в еврокубках надо задуматься над этим.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 5 июня 2018, 09:32

      Авиакомпании создают черные списки, надо и клубам делать тоже самое в отношении лжефанатов

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 июня 2018, 08:51

      Надо всех занести в черный список. Думаю, что там переодетые свини.

      0
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      Рейтинг: +137

      coocoo 5 июня 2018, 07:29

      УЕФА положил на Зенит? Вот это номер

      2
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