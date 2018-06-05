Фурсенко: «УЕФА наложил на «Зенит» серьезные санкции. Фанатам надо задуматься над своим поведением»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал решение УЕФА наказать санкт-петербургский клуб по итогам матч 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига» (1:1). «Зенит» проведет следующий еврокубковый матч без зрителей, а также заплатит штраф 70 тысяч евро.

«Есть небольшая часть болельщиков, которая неподобающим образом вела себя на трибунах, и, к сожалению, подвела родной клуб. Этим болельщикам нужно задуматься над своим поведением.

Решение было принято в соответствии с регламентом. УЕФА наложил на нас довольно жесткие санкции, я призываю болельщиков серьезно отнестись к требованиям УЕФА и не подводить свой клуб», – сказал Фурсенко.

«Зенит»: «Осуждаем действия лиц, из-за которых следующий матч в еврокубках проведем без зрителей»