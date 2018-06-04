Щенников подпишет долгосрочный контракт с ЦСКА. Он хочет провести всю карьеру в армейском клубе

По информации «Спорт-Экспресса», защитник ЦСКА Георгий Щенников близок к подписанию нового контракта с клубом. Соглашение должно быть долгосрочным.

Сообщается, что игрок хочет завершить карьеру в армейском клубе. Щенников – воспитанник ЦСКА.

В прошлом сезоне 27-летний защитник провел 19 матчей в прошлом сезоне РФПЛ, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу.