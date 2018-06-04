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    Щенников подпишет долгосрочный контракт с ЦСКА. Он хочет провести всю карьеру в армейском клубе

    По информации «Спорт-Экспресса», защитник ЦСКА Георгий Щенников близок к подписанию нового контракта с клубом. Соглашение должно быть долгосрочным.

    Сообщается, что игрок хочет завершить карьеру в армейском клубе. Щенников – воспитанник ЦСКА.

    В прошлом сезоне 27-летний защитник провел 19 матчей в прошлом сезоне РФПЛ, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.06.2018 21:50
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2018, 10:30

      ну а что, правильно, если обе стороны хотят продолжения сотрудничества то значит поступают верно, да и он сам чувствует что на него рассчитывают, зачем куда-то уходить.

      2
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 5 июня 2018, 09:43

      Правильное решение: конкурентов у Жоры на его позицию в армейском клубе нет, игрок показывает стабильную игру, в европейские чемпионаты - не приглашают, поэтому от добра добро не ищут. Удачи и игр без травм в армейском клубе!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 09:23

      Молодец. Служит ЦСКА верой и правдой.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 5 июня 2018, 08:44

      что сказать, молодец...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 5 июня 2018, 07:29

      Уважуха...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 5 июня 2018, 07:06

      Свой, навсегда

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +392

      A-Den 5 июня 2018, 06:07

      В таком ЦСКА продление контракта счастье

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 5 июня 2018, 05:21

      Просто не хочет уезжать из Москвы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 5 июня 2018, 00:22

      Это интересно.

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      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 4 июня 2018, 23:53

      ну хоть одна позитивная новость...лишь бы не застоялся...

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