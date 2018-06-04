«Зенит» не будет приобретать Ташаева

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Зенит» отказался от идеи приобретения полузащитника «Динамо» Александра Ташаева.

Ранее сообщалось, что петербуржцы наряду со «Спартаком» заинтересованы в трансфере 23-летнего футболиста.

Таким образом можно предположить, что красно-белые стали основным претендентом на хавбека.

В прошлом сезоне Ташаев провел 28 матчей во всех турнирах, отметившись семью мячами и семью голевыми передачами.