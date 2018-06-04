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    «Зенит» не будет приобретать Ташаева

    Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Зенит» отказался от идеи приобретения полузащитника «Динамо» Александра Ташаева.

    Ранее сообщалось, что петербуржцы наряду со «Спартаком» заинтересованы в трансфере 23-летнего футболиста.

    Таким образом можно предположить, что красно-белые стали основным претендентом на хавбека.

    В прошлом сезоне Ташаев провел 28 матчей во всех турнирах, отметившись семью мячами и семью голевыми передачами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.06.2018 18:10
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 5 июня 2018, 12:07

      Зениту разобраться с своим тройным составом а не приобретать еще одного, конечно Ташаев один из самых перспективных российских футболистов, но надо продать кучу своих игроков что бы покупать, надо и в России ввести финансовый фейр-плей.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 08:57

      Пока в это верить трудно.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 5 июня 2018, 07:46

      Как Зенит может интересоваться Ташаевым, когда у него со Спартаком контракт уже подписан?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1447

      Toomans > Супервайзер 5 июня 2018, 09:42

      Оу. А поделитесь информацией - откуда это известно?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Toomans 6 июня 2018, 09:46

      Ещё до окончания чемпионата это известно было в определённых кругах.Так что он абсолютно прав.

      1
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 4 июня 2018, 22:04

      У парня значительно повысился шанс добиться успеха в футболе

      0
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 4 июня 2018, 20:57

      Источник новости не пресс-служба Зенита, а спортивное издание, а им веры мало. Так что не делайте поспешных выводов, господа. Это может быть тактических ходом, чтобы успокоить конкурентов. Будем посмотреть дальше.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июня 2018, 20:19

      конечно Зенит купит очередного Болотного и будет рад до усеру хоть бы они в очередной раз обосрались

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 июня 2018, 20:16

      Правильно! Три хороших игры в сезоне, не повод для покупки. Пусть покажет стабильность.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > prezent2017 4 июня 2018, 22:17

      Ты вообще статистику то его видел, или только три игры в год смотришь?

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 июня 2018, 19:59

      " Зениту" не покупать игроков надо, а распродавать, если получится. А так опять аренда для многих. Из кого отобрать и создать команду у Семака есть.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Рубик Докоян 4 июня 2018, 20:16

      Ты видел состав команды? 21 игрок всего-то! На 3 турнира!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июня 2018, 19:14

      оно и к лучшему, поглядим какой выбор сделает в итоге.

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 4 июня 2018, 19:10

      Зениту надо думать как от своего балласта избавляться..

      3
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