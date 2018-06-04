«Зенит» не будет приобретать Ташаева

Зениту разобраться с своим тройным составом а не приобретать еще одного, конечно Ташаев один из самых перспективных российских футболистов, но надо продать кучу своих игроков что бы покупать, надо и в России ввести финансовый фейр-плей.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Зенит» отказался от идеи приобретения полузащитника «Динамо» Александра Ташаева.
Ранее сообщалось, что петербуржцы наряду со «Спартаком» заинтересованы в трансфере 23-летнего футболиста.
Таким образом можно предположить, что красно-белые стали основным претендентом на хавбека.
В прошлом сезоне Ташаев провел 28 матчей во всех турнирах, отметившись семью мячами и семью голевыми передачами.