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    «Барселона» требует от Гризманна ответа по трансферу на следующей неделе

    «Барселона» попросила поторопиться нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна с ответом по поводу своего будущего.

    Руководство каталонского клуба сообщило игроку сборной Франции, чтобы тот сделал окончательное решение уже на следующей неделе.

    «Барселона» хочет успеть проработать альтернативные варианты, если Гризманн откажется от перехода в их клуб.

    Ранее форвард заявлял, что примет решение перед ЧМ-2018.

    Источник: Sport.es

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    03.06.2018 23:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 4 июня 2018, 22:29

      Выйдешь не выйдешь,футбол стало таким,как раньше мальчики ждали ответ от девчонок,любишь или не любишь,говоря ответами не торопись,но внутри горело огонь,думая что она скажет

      0
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 19:46

      Медлит Гризманн, проявляя свою нерешительность.

      1
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 4 июня 2018, 08:50

      в заголовке Барселона "требует" а в статье "просит", журнашлюхи пишите что есть а не то что вам кажется, притом что клуб не может требовать что либо от игрока им не принадлежащем.

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 4 июня 2018, 07:12

      Да

      0
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 4 июня 2018, 00:03

      Поспешать бы надо.

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      Рейтинг: +489

      mikitka 3 июня 2018, 23:30

      зря Гризманн тянет, идеальный вариант для него

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