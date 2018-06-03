«Барселона» требует от Гризманна ответа по трансферу на следующей неделе

«Барселона» попросила поторопиться нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна с ответом по поводу своего будущего.

Руководство каталонского клуба сообщило игроку сборной Франции, чтобы тот сделал окончательное решение уже на следующей неделе.

«Барселона» хочет успеть проработать альтернативные варианты, если Гризманн откажется от перехода в их клуб.

Ранее форвард заявлял, что примет решение перед ЧМ-2018.