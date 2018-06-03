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    Товарищеские матчи. Гол Неймара помог Бразилии победить Хорватию, Украина обыграла Албанию

    В товарищеском матче сборная Бразилии обыграла Хорватию – 2:0. Один из голов забил Неймар, появившийся на поле впервые за три месяца.

    В другой встрече Украина разгромила Албанию. Дубли сделали Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка.

    Товарищеские матч

    Бразилия – Хорватия – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Неймар, 69; 2:0 – Фирмино, 90+4.

    Албания – Украина – 1:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Коноплянка, 31; 0:2 – Ярмоленко, 36; 0:3 – Ярмоленко, 45+1; 1:3 – Ндой, 89; 1:4 – Коноплянка, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.06.2018 18:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1126

      richi 4 июня 2018, 00:34

      А хохлы то здесь при чем? Они же, как и пиндосы, "байкотируют" ЧМ в России.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +128

      ParadoO 3 июня 2018, 20:40

      Матча Украины даже в списке матчей на сегодня почему то нет

      0
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > ParadoO 3 июня 2018, 22:17

      хотя хохлы играют в 100 раз лучше чем наша убогая сборная !

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 3 июня 2018, 18:56

      хорваты как и бельгийцы будут подавать надежду но ждать от них фантатического не стоит ! тот же угугвай на голову сильнее будет. ну а бразилы на легке сегодня взяли свое !

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