Товарищеские матчи. Гол Неймара помог Бразилии победить Хорватию, Украина обыграла Албанию

В товарищеском матче сборная Бразилии обыграла Хорватию – 2:0. Один из голов забил Неймар, появившийся на поле впервые за три месяца.

В другой встрече Украина разгромила Албанию. Дубли сделали Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка.

Товарищеские матч

Бразилия – Хорватия – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Неймар, 69; 2:0 – Фирмино, 90+4.

Албания – Украина – 1:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Коноплянка, 31; 0:2 – Ярмоленко, 36; 0:3 – Ярмоленко, 45+1; 1:3 – Ндой, 89; 1:4 – Коноплянка, 90.