Товарищеские матчи. Гол Неймара помог Бразилии победить Хорватию, Украина обыграла Албанию

А хохлы то здесь при чем? Они же, как и пиндосы, "байкотируют" ЧМ в России.
В товарищеском матче сборная Бразилии обыграла Хорватию – 2:0. Один из голов забил Неймар, появившийся на поле впервые за три месяца.
В другой встрече Украина разгромила Албанию. Дубли сделали Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка.
Товарищеские матч
Бразилия – Хорватия – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Неймар, 69; 2:0 – Фирмино, 90+4.
Голы: 0:1 – Коноплянка, 31; 0:2 – Ярмоленко, 36; 0:3 – Ярмоленко, 45+1; 1:3 – Ндой, 89; 1:4 – Коноплянка, 90.