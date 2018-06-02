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  • Футболистка сборной США отказалась выходить на поле в футболке с радугой в поддержку ЛГБТ. Больше ее в команду не вызывают

Футболистка сборной США отказалась выходить на поле в футболке с радугой в поддержку ЛГБТ. Больше ее в команду не вызывают

2 июня 2018, 15:28
22

Американская футболистка Джаелин Хинкл рассказала, как в минувшем году отказалась выйти на поле в составе сборной США.

Причиной этого стали номера цветов радуги на футболках в поддержку ЛГБТ-сообществ. В такой форме «янки» провели два матча в июне 2017 года.

«В глубине души я была убеждена, что не могу надеть эту футболку. Тогда я дала себе три дня, чтобы помолиться и осознать, как Господь просит меня поступить в данной ситуации.

В душе я понимала, что поступаю правильно и благонравно», – сказала Хинкл.

После этого случая футболистка ни разу не получила вызов в сборную.

Источник: ESPN
КОНКАКАФ
Комментарии (22)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Viper for CSKA
1527942719
Американцы совсем с ума сошли. Скоро в США быть человеком нормальной ориентации станет противозаконно и будет подвергаться общественному порицанию.
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Mister Fiks
1527943281
Вот она западная демократия в действии ! Жду когда женские команды, в поддержку нудистских сообществ, будут выходить на поле голыми )))
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Lester84
1527943424
В нашей сборной не вызывают за нежелание драться с главным тренером в душе, а в Штатах за неприязнь к гомикам. О времена, о нравы!)))
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Asbjorn
1527944608
свобода образа мысли работает только в одну сторону,плохо про педиков думать нельзя,расизм только белый
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Torvald64
1527946245
В этом всё лицемерие современного либерализма. Ты можешь высказывать любое мнение. Главное, чтобы оно было не против самих либералов. В противном случае свобода слова и мысли почему-то работать перестает.
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Krossmen73
1527946340
Умница девочка!Абсолютно верное решение!!!Весь их западный мир сошёл с ума со своей толерастностью!Пусть бросает нафиг свои штаты и добро пожаловать к нам!У нас за такую хрень из состава гнать не будут точно!Только играй!
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серега кашин
1527953209
правильно нехрен педиков поддерживать
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OfaZavr
1527955886
молодец, вот только жаль что за правильную позицию теперь пострадала.
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Yev
1527957087
Всегда восхищали такие принципиальные поступки, жаль что иногда они могут поломать жизнь. Надеюсь Бог не оставит ее! Не уверен что мне бы хватило мужества на подобное! Молодец!!!
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zigbert
1527959486
Молодец ,хотя и пострадала за собственную позицию, не испугавшись так называемого "общественного мнения".
Ответить
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