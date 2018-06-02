Футболистка сборной США отказалась выходить на поле в футболке с радугой в поддержку ЛГБТ. Больше ее в команду не вызывают

Американская футболистка Джаелин Хинкл рассказала, как в минувшем году отказалась выйти на поле в составе сборной США.

Причиной этого стали номера цветов радуги на футболках в поддержку ЛГБТ-сообществ. В такой форме «янки» провели два матча в июне 2017 года.

«В глубине души я была убеждена, что не могу надеть эту футболку. Тогда я дала себе три дня, чтобы помолиться и осознать, как Господь просит меня поступить в данной ситуации.

В душе я понимала, что поступаю правильно и благонравно», – сказала Хинкл.

После этого случая футболистка ни разу не получила вызов в сборную.