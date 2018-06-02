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    Футболистка сборной США отказалась выходить на поле в футболке с радугой в поддержку ЛГБТ. Больше ее в команду не вызывают

    Американская футболистка Джаелин Хинкл рассказала, как в минувшем году отказалась выйти на поле в составе сборной США.

    Причиной этого стали номера цветов радуги на футболках в поддержку ЛГБТ-сообществ. В такой форме «янки» провели два матча в июне 2017 года.

    «В глубине души я была убеждена, что не могу надеть эту футболку. Тогда я дала себе три дня, чтобы помолиться и осознать, как Господь просит меня поступить в данной ситуации.

    В душе я понимала, что поступаю правильно и благонравно», – сказала Хинкл.

    После этого случая футболистка ни разу не получила вызов в сборную.

    Источник: ESPN

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    02.06.2018 15:28
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +139

      Антон Л 3 июня 2018, 07:55

      "Где наши?" (с)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100730

      zigbert 2 июня 2018, 20:11

      Молодец ,хотя и пострадала за собственную позицию, не испугавшись так называемого "общественного мнения".

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 2 июня 2018, 19:31

      Всегда восхищали такие принципиальные поступки, жаль что иногда они могут поломать жизнь. Надеюсь Бог не оставит ее! Не уверен что мне бы хватило мужества на подобное! Молодец!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 2 июня 2018, 19:21

      Спасибо,Юлия(Джаелин)!)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июня 2018, 19:11

      молодец, вот только жаль что за правильную позицию теперь пострадала.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 2 июня 2018, 18:43

      И это происходит в стране где больше всего кричат о свободе и истиной демократии.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 2 июня 2018, 18:26

      правильно нехрен педиков поддерживать

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +374

      Mazzola 2 июня 2018, 17:15

      ********, ****...

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 2 июня 2018, 16:40

      Смертин в недоумении.

      0
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 2 июня 2018, 16:32

      Умница девочка!Абсолютно верное решение!!!Весь их западный мир сошёл с ума со своей толерастностью!Пусть бросает нафиг свои штаты и добро пожаловать к нам!У нас за такую хрень из состава гнать не будут точно!Только играй!

      10
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