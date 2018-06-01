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    Зидан: «Три незабываемых сезона. Это было честью»

    Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан попрощался с мадридцами и заявил, что для него было честью работать в клубе.

    «Три незабываемых сезона с самым большим клубом в мире – мадридским «Реалом». Это была честь!

    HALA MADRID ВСЕГДА!» – написал Зидан на своей странице в инстаграме.

    Зидан объявил о своем уходе из «Реала» в четверг, 31 мая. Позже СМИ сообщили, что причиной этого стала неопределенность с будущим нападающего Криштиану Роналду и полузащитника Гарета Бэйла.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    01.06.2018 12:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 2 июня 2018, 01:40

      Зизу серун))

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