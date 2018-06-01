Зидан: «Три незабываемых сезона. Это было честью»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан попрощался с мадридцами и заявил, что для него было честью работать в клубе.

«Три незабываемых сезона с самым большим клубом в мире – мадридским «Реалом». Это была честь!

HALA MADRID ВСЕГДА!» – написал Зидан на своей странице в инстаграме.

Зидан объявил о своем уходе из «Реала» в четверг, 31 мая. Позже СМИ сообщили, что причиной этого стала неопределенность с будущим нападающего Криштиану Роналду и полузащитника Гарета Бэйла.