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    Гунько покинул пост главного тренера «Спартака-2»

    31 мая истек срок контракта главного тренера Дмитрия Гунько со «Спартаком-2». По взаимному согласию сторон было принято решение не продлевать соглашение.

    С января 2013 по март 2014 года Гунько был помощником главного тренера «Спартака». С марта по май 2014 года руководил основным составом команды.

    В «Спартаке-2» он работал с января 2017 года.

    Вместе с Гунько клуб покинул его помощник Владимир Джубанов.

    Источник: ФК «Спартак»

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    01.06.2018 01:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 1 июня 2018, 13:43

      Это называется покинул? Вытаскивали три охранника, а он за все цеплялся и через забор залезал обратно. Так Спартак любил.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 июня 2018, 10:45

      справедливо и ожидаемо, надеюсь следующий наставник поднимет команду на новый уровень.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 10:25

      Сезон получился неудачным.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 1 июня 2018, 08:51

      Еле-еле Спартак-2 остался в ФНЛ. Это итог. Нам "еле-еле" не надо.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33445

      oyabun 1 июня 2018, 07:56

      По заслугам и награда.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 1 июня 2018, 07:23

      Давно пора, пару лет перележал как минимум.

      8
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