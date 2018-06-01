Гунько покинул пост главного тренера «Спартака-2»

Это называется покинул? Вытаскивали три охранника, а он за все цеплялся и через забор залезал обратно. Так Спартак любил.
31 мая истек срок контракта главного тренера Дмитрия Гунько со «Спартаком-2». По взаимному согласию сторон было принято решение не продлевать соглашение.
С января 2013 по март 2014 года Гунько был помощником главного тренера «Спартака». С марта по май 2014 года руководил основным составом команды.
В «Спартаке-2» он работал с января 2017 года.
Вместе с Гунько клуб покинул его помощник Владимир Джубанов.