410 тысяч человек подписали петицию с требованием наказать Рамоса за эпизод с травмой Салаха

В ночь с субботы на воскресенье на сайте change.org была создана петиция с требованием наказать защитника «Реала» Серхио Рамоса по итогам финального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:1). Создатель петиции утверждает, что Рамос умышленно нанес травму форварду мерсисайдцев Мохамеду Салаху.

За два дня петицию подписали 410 тысяч человек.

В середине первого тайма Салах получил травму плеча в единобростве с испанским защитником и был вынужден покинуть поле. Египетский игрок заявил, что успеет восстановиться к чемпионату мира.

Салах: «Уверен, что буду в России. Ваша любовь и поддержка дадут мне силы»