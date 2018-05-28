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  • 410 тысяч человек подписали петицию с требованием наказать Рамоса за эпизод с травмой Салаха

410 тысяч человек подписали петицию с требованием наказать Рамоса за эпизод с травмой Салаха

28 мая 2018, 22:57
25

В ночь с субботы на воскресенье на сайте change.org была создана петиция с требованием наказать защитника «Реала» Серхио Рамоса по итогам финального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:1). Создатель петиции утверждает, что Рамос умышленно нанес травму форварду мерсисайдцев Мохамеду Салаху.

За два дня петицию подписали 410 тысяч человек.

В середине первого тайма Салах получил травму плеча в единобростве с испанским защитником и был вынужден покинуть поле. Египетский игрок заявил, что успеет восстановиться к чемпионату мира.

Салах: «Уверен, что буду в России. Ваша любовь и поддержка дадут мне силы»

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Реал Ливерпуль Рамос Серхио Салах Мохамед
Комментарии (25)
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6891
1527538727
Полностью поддерживаю.
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ERTAI
1527540352
Ха ха ха да хоть собери миллион. Тут барСукой пахнет!!!
Ответить
prezent2017
1527541714
Где подписать? Я тоже хочу!
Ответить
Caniggia
1527542826
Это всё эмоции и бредни. Была жёсткая борьба с обеих сторон и Рамос правил не нарушал!
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ufos73
1527543376
Нытики"! Команда это 11 игроков, играть надо умеь просто!
Ответить
Антон Л
1527562366
А где сбор подписей под благодарностью Ромосу от сборной России и других соперников Египта на ЧМ-2018?
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general.lizyukov
1527572365
410 тысяч идиотов.
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юрий николаевич
1527573330
подписали и что? это как пишет наше население по своим проблемам письма на "деревню" Путину, хотя бы по обманутым дольщикам.
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Патронташ
1527575734
Футбол не балет.В нем должна быть мужская жесткая борьба.Однако не хочется видеть в любимой игре подлость,откровенную грубость и хамство,тычки и удары из-под тишка. Пусть эта петиция формально ничего не решит,однако привлечет более пристальное внимание судей к таким провокаторам и футбольным упырям как Рамос.Тогда будет меньше травм у игроков дарящим нам своей игрой радость.Таких как Салах.
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zigbert
1527578876
Наказания Рамосу скорей всего не будет, но дело получит широкий резонанс.
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