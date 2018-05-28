«Ливерпулю» придется заплатить «Роме» за Алисона 100 миллионов

Голкипер «Ромы» Алисон может начать следующий сезон в составе «Ливерпуля». Ранее было известно об интересе к бразильцу со стороны англичан. После ошибок Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3) интерес стал еще более пристальным.

В январе «Ливерпуль» уже мог приобрести Алисона, но тогда англичане не захотели расставаться с 68 миллионами евро, запрашиваемые тогда «Ромой». Сейчас римляне оценивают своего голкипера в сумму не менее 100 миллионов евро.

Алисон также входит в трансферные планы «Реала».