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  • Кариус: «Я хотел бы вернуть время назад, но это невозможно. Знаю, что все разрушил двумя ошибками»

Кариус: «Я хотел бы вернуть время назад, но это невозможно. Знаю, что все разрушил двумя ошибками»

27 мая 2018, 18:32
15

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус поделился эмоциями после поражения в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

«Я все еще не спал… в голове снова и снова проигрываются сцены из матча. Я бесконечно прошу прощения у одноклубников, болельщиков и персонала клуба. Я знаю, что все разрушил двумя ошибками.

Я бы хотел вернуть время назад, но это невозможно. Мы думали, что сможем победить «Реал», и от этого только хуже. Мы были в игре так долго.

Спасибо тем, кто приехал в Киев и поддерживал меня, даже после игры. Я не принимаю это как должное, это показало, какая у нас большая семья. Спасибо. Мы вернемся сильнее», – написал Кариус в своем твиттере.

Клопп – о Кариусе: «Ошибки очевидны. Но не нужно говорить об этом, здесь все ясно»

Источник: Twitter
Лига чемпионов Ливерпуль Реал Кариус Лорис
Комментарии (15)
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Татарин за ЦСКА
1527435612
жаль его,но это жизнь.
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OfaZavr
1527435992
многие люди хотели бы пленку отмотать и некоторые вещи изменить, но нельзя к сожалению, остается сделать выводы и идти дальше.
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mikitka
1527438912
ТРЕМЯ ОШИБКАМИ!!! первый гол Бэйла - тоже ошибка. Мяч был более, чем берущийся, но Кариус неверно оценил траекторию и выпрыгнул даже без выброса руки
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val-berezko
1527440864
Это жизнь в футболе. А там все бывает. Тем более вратарь--самое ответственное место. Надо поддержать парня. Жизнь продолжается!
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88serega88
1527441389
да ну Миньоле надо было ставить, он более силен психологически
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Королевство Равенства
1527441833
В паре моментов Кариус сыграл неплохо. Все знали что у Ливера слабые вратари. Но где защита была когда Бензема 1 ногу подставил в 1 голе и что со 2 голом дали же пробить. Значит недоработала вся команда. Да и Реал все-таки значит был сильнее несмотря на свою посредственную и невзрачную игру.
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Королевство Равенства
1527442158
Что Кариус не отработал денег фанов Ливерпуля.... Ну и что. Лучше б Мане похвалили за гол - Первый парень он своего Африканского села которому отправил 300 футболок.
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zigbert
1527444600
В таких трудных моментах будет лучше поддержать игрока.
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rammax fcsm
1527450508
кусок говна
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general.lizyukov
1527454354
Держись, кипер. Всякое бывает.
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