Кариус: «Я хотел бы вернуть время назад, но это невозможно. Знаю, что все разрушил двумя ошибками»

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус поделился эмоциями после поражения в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

«Я все еще не спал… в голове снова и снова проигрываются сцены из матча. Я бесконечно прошу прощения у одноклубников, болельщиков и персонала клуба. Я знаю, что все разрушил двумя ошибками.

Я бы хотел вернуть время назад, но это невозможно. Мы думали, что сможем победить «Реал», и от этого только хуже. Мы были в игре так долго.

Спасибо тем, кто приехал в Киев и поддерживал меня, даже после игры. Я не принимаю это как должное, это показало, какая у нас большая семья. Спасибо. Мы вернемся сильнее», – написал Кариус в своем твиттере.

Клопп – о Кариусе: «Ошибки очевидны. Но не нужно говорить об этом, здесь все ясно»