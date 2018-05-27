Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру голкипера мерсисайдцев Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

«Мы перебросились парой слов после матча и все. Но здесь не о чем говорить. Я сочувствую ему, никто не хотел, чтобы такое произошло, но имеем, что имеем.

Ошибки очевидны, но не нужно об этом говорить, здесь все ясно. Я знаю про это, он знает про это, все знают про это. Теперь он должен справиться с этим, мы должны справиться с этим. И мы это сделаем – конечно мы будем с ним. Без сомнений.

Это был не его день», – сказал Клопп.

Кариус: «Из-за меня «Ливерпуль» упустил титул. Прошу у всех прощения»