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  • Клопп – о Кариусе: «Ошибки очевидны. Но не нужно говорить об этом, здесь все ясно»

Клопп – о Кариусе: «Ошибки очевидны. Но не нужно говорить об этом, здесь все ясно»

27 мая 2018, 12:03
8

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру голкипера мерсисайдцев Лориса Кариуса в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

«Мы перебросились парой слов после матча и все. Но здесь не о чем говорить. Я сочувствую ему, никто не хотел, чтобы такое произошло, но имеем, что имеем.

Ошибки очевидны, но не нужно об этом говорить, здесь все ясно. Я знаю про это, он знает про это, все знают про это. Теперь он должен справиться с этим, мы должны справиться с этим. И мы это сделаем – конечно мы будем с ним. Без сомнений.

Это был не его день», – сказал Клопп.

Кариус: «Из-за меня «Ливерпуль» упустил титул. Прошу у всех прощения»

Источник: ФК «Ливерпуль»
Лига чемпионов Ливерпуль Реал Кариус Лорис Клопп Юрген
Комментарии (8)
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Федя Кабак
1527412143
Да уж...проигрыш одного человека. Жаль
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hevbn 28
1527413039
Клопп безусловно прав , но попытка сделать только Кариуса виновником поражения по моему не совсем соответствует истине. На "красных" больше повлиял уход с поля Салаха , до этого момента они играли просто лучше , а после игра выровнялась , да ещё и Лаллана совсем не попал в игру, это на мой взгляд ключевой момент матча.Да и ещё гол на все времена Бейла , к стати Кариус ничего бы не смог сделать в этом моменте. А его ошибки -первую нивелировал гол Мане, а вторая была уже при счете 1-2 на 83 мин., ошибки конечно серьёзные, но их значение нельзя переоценивать в этом матче.
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омск55
1527413088
Кариус прощай Ливерпуль
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СашкаГуров
1527414275
таких ошибок во дворе не совершают
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САДЫЧОК
1527415990
что то Клопп вчера выглядел пассивным...
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+50/-50
1527417149
На лицо отсутствие опыта в таких играх, как финал ЛЧ. Выше нос - Кариос. Опыт, дело наживное. А игра была великолепна. Особенно с участием Салаха.
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Snerg
1527431538
ну от Спартака мяч тоже косяк Кариуса, неужели Клопп это не понимает!
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